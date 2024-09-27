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Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gururu

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, yetiştiği kulüp Hisareynspor'u mutlu ediyor.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:12
Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gururu

Kerem Aktürkoğlu, Hisareynspor'un Gurur Kaynağı

Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, futbol kariyerinin başlangıcını yaptığı Hisareynspor Kulübü'nde büyük bir sevinçle karşılanıyor. Kocaeli Süper Amatör Lig'de mücadele eden Hisareynspor, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmaya devam ediyor.

Kariyerinin Başlangıcı ve Başarıları

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'ya transfer olması, sadece kendisi için değil, toplum için de büyük bir gurur

Antrenörün Görüşleri ve Duygusal Anlar

Hisareynspor'un antrenörü Muammer Akçay, "Kerem'in ilkokuldaki futbol takımından da öğrencim olduğunu biliyorum. 2013 yılında, babası Ömer Faruk Aktürkoğlu ile irtibata geçip Kerem'i kulübümüze kazandırdık. Kerem, her dönem özel bir oyuncu olduğunu gösterdi," diye konuştu.

Akçay, Kerem'i yatırım yaptıktan sonra kulübün dikkatini çeken performansına da vurgu yaparak, "O zaman 'Gün gelecek Türkiye bu çocuğu konuşacak,' dedim ve gerçekten de öyle oldu. Kendisi şimdi büyük bir marka haline geldi ve bu durum bizi gururlandırıyor," dedi.

Kerem'den Sonraki Hedefler

Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da mutlu olduğunu ifade eden Akçay, "Bizim amacımız Kerem'ler yetiştirmek. Kerem özel bir oyuncu; futbolunda daha iyi performans göstermesi için kafa rahatlığına ihtiyacı var. Avrupa'nın en iyi liglerinde yer bulabileceğine inanıyorum," şeklinde görüş belirtti.

9 yaşındaki Sarp Köksal ise, aynı kulüpte yetiştiği Kerem'i örnek alarak futbolcu olmak istediğini belirtti. Bu da Hisareynspor'un geleceği için umut verici bir durum olarak değerlendiriliyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı...

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun başarısı, altyapısında forma giydiği Kocaeli Süper Amatör Lig takımı Hisareynspor kulübüne büyük gurur yaşatıyor. Amatör Lig A Grubu'nda mücadele eden Hisareynspor, tüm yaş gruplarında faaliyet göstererek Türk futboluna genç yetenekler kazandırmak için çalışıyor.

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