Kerem Kurnaz Avrupa Halter Şampiyonu

Genç Halterci Kerem Kurnaz'dan Büyük Başarı

Polonya'da gerçekleşen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda, Türk milli halterci Kerem Kurnaz, genç erkekler 89 kiloda gösterdiği performansla adını zirveye yazdırdı.

Altın Madalya Elde Etti

Başkent Varşova'da bulunan Raszyn Centrum Spor Salonu'nda düzenlenen bu prestijli şampiyonada, Kurnaz silkmede 190 kilo kaldırarak ve toplamda 342 kilo ile iki altın madalya kazanmayı başardı.

Kurnaz'ın Diğer Başarıları

Milli sporcumuz, koparmada ise 152 kilo kaldırarak dördüncü sırada yer aldı. Bu başarısıyla sporcunun kariyerinde önemli bir kilometre taşı oldu.

Tebrikler ve Ülke Başarısı

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Kerem Kurnaz'ı, antrenörlerini ve kulübünü başarıları sebebiyle kutladı. Türkiye'nin bu şampiyonadaki madalya sayısı ise toplamda 34 olarak kaydedildi; bunlar arasında 15 altın, 11 gümüş ve 8 bronz madalya bulunuyor.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 89 kiloda Kerem Kurnaz, silkmede 190 kilo ve toplamda 342 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.

Polonya'da devam eden Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 89 kiloda Kerem Kurnaz, silkmede 190 kilo ve toplamda 342 kiloluk dereceleriyle 2 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu oldu.