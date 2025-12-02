Kerem Matışlı, Bursaspor kalesinde güven veriyor

Kerem Matışlı, Fethiyespor karşılaşmasında kalesini gole kapatarak yeşil-beyazlı camiada yeniden güven tazeledi. 18 yaşındaki genç kaleci, performansıyla teknik ekibin ve tribünlerin beğenisini kazandı.

Fethiyespor maçında seriye nokta koydu

Fethiyespor mücadelesinde 90 dakika boyunca konsantrasyonunu koruyan Kerem Matışlı, ceza sahası hakimiyeti, yüksek toplardaki başarı oranı ve oyunu geriden kurma becerisiyle öne çıktı. Bu performansla Bursaspor'un süregelen 4 maçlık gol yeme serisi son buldu ve ekip sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrıldı.

Genç eldivenin soğukkanlı duruşu, hem tribünlerde hem de teknik ekip içinde güven yarattı; Matışlı, kaleyi emanet edilen isimlerin başında gelmeye başladı.

Altyapıdan A Takıma uzanan yükseliş

4 Nisan 2007 doğumlu Kerem Matışlı, futbola İnegöl Kafkasspor altyapısında başladı. 2017'de Altınordu'ya transfer olarak temel kaleci eğitimini burada tamamladıktan sonra 2021'de Bursaspor altyapısına katıldı.

2023'te profesyonel sözleşme imzalayıp A Takım kadrosuna yükselen Kerem, milli formayla gösterdiği performans sayesinde kısa sürede Avrupa kulüplerinin radarına girdi.

Genç kalecinin istikrarlı çıkışı, Bursaspor için gelecek adına umut verici bir gelişme olarak kayda geçti.

