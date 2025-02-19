Kerem ve Orkun'un Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Golleriyle Benfica Son 16 Turu'na Yükseldi

Benfica, Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Monaco ile 3-3 berabere kalarak Şampiyonlar Ligi son 16 turuna yükseldi.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 01:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 01:42
Kerem ve Orkun'un Şampiyonlar Ligi'nde Tarihi Golleriyle Benfica Son 16 Turu'na Yükseldi

Benfica ve Monaco Kıyasıya Mücadele Etti

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Benfica, milli futbolcular Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün golleriyle Monaco ile 3-3 berabere kalarak son 16 turuna yükseldi.

İlk Gol Kerem'den Geldi

Portekiz ekibi Benfica, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Monaco'yu konuk etti. Kerem Aktürkoğlu, maçın 22. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Monaco'nun Golleri ve Geri Dönüşü

Monaco, 32. dakikada Takumi Minamino'nun golüyle eşitliği sağladıktan sonra, 51. dakikada Eliesse Ben Seghir ile 2-1 öne geçti. Benfica, 76. dakikada Vangelis Pavlidis'in penaltı golü ile 2-2 eşitliği yakalarken, 81. dakikada Monaco tekrar öne geçti.

Orkun Kökçü Maçın Skorunu Belirledi

Benfica'nın "10" numarası milli futbolcu Orkun Kökçü, 84. dakikada attığı muhteşem golle karşılaşmanın skorunu belirledi. Bu gol, Benfica’yı son 16 turuna taşıdı.

Bu unutulmaz karşılaşma, Kerem ve Orkun'un yeteneklerini sergilediği ve Türk futbolunun uluslararası arenada ne denli güçlü olduğunu gösterdi.

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