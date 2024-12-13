Kerem Yavaş: "Kasımpaşa ile Oynadığımız En Kötü Maçtı"

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor Maçının Ardından

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Kasımpaşa'ya deplasmanda 2-0 yenilerek üzgün dönen ikas Eyüpspor'da, teknik sorumlu Kerem Yavaş, bu sezon oynadıkları en kötü karşılaşmayı geride bıraktıklarını belirtti.

Kerem Yavaş’ın Açıklamaları

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kerem Yavaş, “Açıkçası bizim için 16 haftada oynadığımız en kötü 90 dakika oldu.” dedi. Kasımpaşa'nın fizik kalitesinin iyi oyunculardan oluştuğunu bildiklerini vurgulayan Yavaş, “Bu tip takımlara karşı top sizdeyken akıcı oyun oynamalısınız.” ifadesini kullandı. Oyuncularının baskılara yanıt veremediğini söyleyen Yavaş, rakip sahaya yerleşemedikleri için pozisyon üretemediklerini açıkladı.

Yavaş, “Kendi oyunumuzu oynamalıydık. Bunları yapamıyorsanız mücadele etmelisiniz.” dedi ve ekledi: “İkinci topları kazanmalısınız. Bunlar birleşince mağlubiyet kaçınılmazdı.” Kasımpaşa'nın kendilerinden daha çok mücadele ettiğini belirten Yavaş, Salı günü lig kupası maçı olacağını hatırlatarak iyi bir analiz yapmaları gerektiğine dikkat çekti.

Sakatlık Durumları

Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanan kaleci Berke Özer ve maç sonrası ambulansla hastaneye kaldırılan Melih Kabasakal hakkında bilgi veren Yavaş, “Berke, ilk yarı bitmeden oyundan çıktı. İçeride müdahale yapıldı. Yırtık şüphesi var. Hamstring kasında yaralanma yaşadı.” şeklinde konuştu. Yavaş, MR sonucunu beklendiğini ve durumunun iyi görünmediğini belirtirken, umudunu koruduğunu ifade etti. Melih’in de maç içinde kafasına darbe aldığını ve baş dönmesi yaşadığını söyleyerek, başında önemli bir sorun olmadığını ama tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğünü aktardı.