Kerem Yavaş: "Kupada Tecrübe Edindik, Lig Hedefimiz Var"

Ziraat Türkiye Kupası'ndan Elendik

Eyüpspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nun son haftasında RAMS Başakşehir ile 0-0 berabere kalarak organizasyona veda etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan teknik sorumlu Kerem Yavaş, çeyrek finale yükselmek için mücadele ettiklerini ancak bu hedefe ulaşamadıklarını belirtti.

"Dengeli Bir Takımla Çıktık"

Yavaş, karşılaşmada dengeli bir oyun sergilediklerini ifade ederek, "Çeyrek final biletini almaya gelmiştik. Kazanmamız ve diğer maçların sonucuna göre bir skor elde etmemiz lazımdı. Sezon başından beri fazla yüklenen oyuncuları dinlendirdik. Turu da geçmek istiyorduk. İlk devre ortada geçti; savunma ön plandaydı. İkinci yarıda ilk 15-20 dakika dengeli gitti; sonra takımların hamleleriyle riske girilen bir süreç yaşandı. Pozisyonlar oldu, ancak gol çıkmadı. Olmadı. Başaramadık. Çok kötü bir grup aşaması geçirdiğimizi düşünmüyoruz. Bizim için bir tecrübe oldu." diye konuştu.

Lige Yöneliyoruz

Kupadan elendikten sonra tamamen lige odaklanacaklarının altını çizen Yavaş, "Ligin kalan bölümünde elimizden geldiğince pozisyonumuzu korumaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.