Kilis FK'nın Yeni Teknik Direktörü Faik Demir

Kilis FK, eski Gaziantepsporlu Faik Demir'i teknik direktör olarak açıkladı; Demir, Arsenal FC'de eğitim aldı ve TFF 3. Lig şampiyonlukları yaşadı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:49
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:49
Kilis FK'nın Yeni Teknik Direktörü Faik Demir

Kilis FK'nın yeni teknik direktörü: Faik Demir

Kulüpten yapılan açıklama

Kilis FK, teknik direktörlük görevine eski Gaziantepsporlu futbolcu Faik Demirin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenörlük kariyerine Gaziantepspor’da başlayan Demir’in, eğitim amacıyla bir süre Arsenal FC’de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Demir’in daha sonra scout ekip sorumlusu olarak yurt içi ve yurt dışında birçok futbolcunun kulübe kazandırılmasında görev aldığı ifade edildi.

Aynı açıklamada, Faik Demir’in Gaziantepspor’un en başarılı sezonlarından birinde yardımcı antrenörlük yaptığı da kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Gaskispor ve Kahramanmaraşspor ile TFF 3. Lig şampiyonlukları yaşayan Demir’in, zor dönemlerde takımları ayağa kaldıran bir teknik adam olarak öne çıktığı vurgulandı.

Kilis FK yönetimi, yeni teknik direktör Faik Demire görevinde başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

FOTOĞRAFLAR KİLİS FK BASIN GRUBUNDAN GELDİ KİLİS FK’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FAİK DEMİR...

FOTOĞRAFLAR KİLİS FK BASIN GRUBUNDAN GELDİ KİLİS FK’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FAİK DEMİR GETİRİLDİ

FOTOĞRAFLAR KİLİS FK BASIN GRUBUNDAN GELDİ KİLİS FK’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FAİK DEMİR...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kilis FK'nın Yeni Teknik Direktörü Faik Demir
2
Sivasspor, Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta
3
Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 6-2 ile Aliağa FK’yı Yendi
4
Çaykur Rizespor Antalya Kampını Tamamladı
5
Burhaniye'nin Gururu: Taekwondo'da 5 Altın, 2 Gümüş, 4 Bronz
6
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Keçiörengücü Hazırlıklarını Tamamladı
7
Karşıyaka Spor Kulübü "Hikayene Sahip Çık" kampanyasıyla 50 milyon TL hedefliyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları