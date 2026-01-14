Kilis FK'nın yeni teknik direktörü: Faik Demir

Kulüpten yapılan açıklama

Kilis FK, teknik direktörlük görevine eski Gaziantepsporlu futbolcu Faik Demirin getirildiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, antrenörlük kariyerine Gaziantepspor’da başlayan Demir’in, eğitim amacıyla bir süre Arsenal FC’de bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, Demir’in daha sonra scout ekip sorumlusu olarak yurt içi ve yurt dışında birçok futbolcunun kulübe kazandırılmasında görev aldığı ifade edildi.

Aynı açıklamada, Faik Demir’in Gaziantepspor’un en başarılı sezonlarından birinde yardımcı antrenörlük yaptığı da kaydedildi.

Teknik direktörlük kariyerinde Gaskispor ve Kahramanmaraşspor ile TFF 3. Lig şampiyonlukları yaşayan Demir’in, zor dönemlerde takımları ayağa kaldıran bir teknik adam olarak öne çıktığı vurgulandı.

Kilis FK yönetimi, yeni teknik direktör Faik Demire görevinde başarılar dilerken, anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni etti.

FOTOĞRAFLAR KİLİS FK BASIN GRUBUNDAN GELDİ KİLİS FK’DA TEKNİK DİREKTÖRLÜK GÖREVİNE FAİK DEMİR GETİRİLDİ