Ziraat Türkiye Kupası: Samsunspor 6-2 ile Aliağa FK’yı Yendi

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta mücadelesinde Samsunspor, Aliağa FK'yı 6-2 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:40
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:40
Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Samsunspor, deplasmanda Aliağa FK'yı 6-2 mağlup etti.

Maçın önemli anları

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen Samsunspor, 51. dakikada Tahsin’in Mouandilmadji’ye verdiği pasta savunmadan seken topun Yalçın Kayan’ın önünde kalmasıyla etkili oldu. Yalçın gelişine sol ayağıyla yaptığı vuruşu kalenin sağ üst köşesinden ağlarla buluşturdu. 51. dakika: Yalçın Kayan (1-5).

77. dakikada sağ kanattan gelen ortada Mouandilmadji’nin kafa vuruşunu kaleci Kubilay kurtardı; seken topu altıpas içinde tamamlayan Polat Yaldır skoru belirledi. 77. dakika: Polat Yaldır (1-6).

80. dakikada Aliağa FK’da Erhan Kartal’ın sağ kanattan ortasında arka direkte Malik’in kafa vuruşu filelerle buluştu ve ev sahibi son golünü kaydetti. 80. dakika: Malik Karaahmet (2-6).

Maç detayları

Stat: Aliağa Atatürk

Hakemler: Melih Aldemir, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener

Goller: Burak Süleyman (dk. 35), Malik Karaahmet (dk. 80) (Aliağa FK); Marius Mouandilmadji (dk. 1), Yalçın Kayan (dk. 16, 51), Celil Yüksel (dk. 38), Tahsin Bülbül (dk. 40), Polat Yaldır (dk. 77) (Samsunspor)

Kırmızı kart: Mustafa Saymak (dk. 25) (Aliağa FK)

Sarı kartlar: Erhan Kartal, Hasan Kılıç (Aliağa FK); Tahsin Bülbül (Samsunspor)

Takım kadroları

Aliağa FK: Kubilay Anteplioğlu, Erhan Kartal, Sergen Piçinciol, Kerem Paykoç (Oğuzhan Yıldırım dk. 46), Oktay Kancı (Alberk Koç dk. 46), Muammer Sarıkaya, Hasan Kılıç, Burak Süleyman (Göktuğ Yılmaz dk. 61), Mustafa Saymak, Mertcan Açıkgöz (Harun Kavaklıdere dk. 46), Mustafa Tahir Babaoğlu (Malik Karaahmet dk. 61)

Yedekler: Ahmet Pekgöz, Necati Özdemir, Furkan, Ahmet İlhan Özek, Yusuf Erdem Gümüş

Teknik Direktör: Polat Çetin

Samsunspor: Albert Posiadala, Joe Mendes, Lubo Satka (Ebrima Ceesay dk. 62), Yunus Emre Çift, Soner Gönül, Celil Yüksel, Yalçın Kayan (Muhammet Talha Akyüz dk. 73), Saikuba Jarju (Ali Badra Diabate dk. 62), Tahsin Bülbül (Deniz Şeker dk. 46), Logi Tomasson (Polat Yaldır dk. 73), Marius Mouandilmadji

Yedekler: Efe Üstün, Efe Berat Töruz

Teknik Direktör: Thomas Reis

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

