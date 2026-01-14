Sivasspor, Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Sivasspor, Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor

Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman Detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

