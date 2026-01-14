Sivasspor, Bodrum FK Hazırlıklarını Sürdürüyor — Trendyol 1. Lig 21. Hafta

Özbelsan Sivasspor, 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Bodrum FK maçı için kulüp tesislerinde yapılan antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 15:45
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 15:45
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında 19 Ocak Pazartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile karşılaşacak olan Özbelsan Sivasspor, hazırlıklarını bugün gerçekleştirdiği antrenmanla sürdürdü.

Antrenman Detayları

Yardımcı Antrenör Evren Otyakmaz yönetiminde kulüp tesislerinde yapılan idman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından takım, pas ve topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirdi ve antrenmanı çift kale oyunla tamamladı.

Yiğidolar, Bodrum FK ile deplasmanda oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

