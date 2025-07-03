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Kırkpınar'a Katılamayan Başpehlivanlar Büyük Üzüntü İçinde

Sakatlıkları nedeniyle 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılamayan başpehlivanlar, duygu dolu açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 11:06
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 11:06
Kırkpınar'a Katılamayan Başpehlivanlar Büyük Üzüntü İçinde

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er meydanında güreşemek istemenin derin üzüntüsünü yaşıyor. Başpehlivan Tanju Gemici, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl da Kırkpınar'da mücadele edemeyeceğini belirtti.

2023 yılında sakatlık yaşadığını ve o sakatlığın devam ettiğini ifade eden Gemici, "Yaklaşık iki yıldır tedavim devam ediyor. Henüz performansıma ulaşamadım. Ayrıca yeni bir lig sistemi geldi, puanlama var. Liglerde puan almak için mücadele ederken Gaziantep'teki güreşlerde sağlam bacağımdan tekrar sakatlandım ve tedavi sürecim başladı," dedi.

Gemici, çapraz bağ sakatlığı nedeniyle 18 aydır tedavi gördüğünü belirterek, "Yüz milyonda bir görülen bir sakatlık yaşıyorum. Bu sakatlığı tam atlattık derken, liglerdeki baskılara dayanamadım ve yine sakatlık yaşadım. Kırkpınar'da güreşecek arkadaşlara başarılar dilerim. Edirne'de güreşemeyecek olmanın burukluğunu yaşıyorum. En iyi olduğum dönemdeyim ama sakatlığım nedeniyle güreşemiyorum. Fiziğim ve kilom nedeniyle toparlanmam uzun sürüyor. 2026 yılında altın kemeri almak için döneceğim," diye konuştu.

Başpehlivan Kaan Kaya'nın Açıklamaları

Başpehlivan Kaan Kaya da lig güreşlerinde sakatlandığını ve kasığından tedavi gördüğünü dile getirdi. Sakalığının sürdüğünü vurgulayan Kaya, "Tedavimin ardından önümüzdeki yıl için hazırlanmaya başlayacağım. Kırkpınar'a katılamamak kötü bir duygu. Alt boylardan mücadele ile geliyorsun, başpehlivan oluyorsun ancak Kırkpınar'da güreşmemek bizi derinden üzüyor. Sakatlığımı atlatmalı ve gelecek yıl daha sıkı çalışmalıyım. Allah'ın izniyle Kırkpınar'da kol bağlayacağım," ifadelerine yer verdi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er meydanında kol bağlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Başpehlivan Tanju Gemici, AA muhabirine açıklamada bulundu.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne sakatlıkları nedeniyle katılamayan başpehlivanlar, er meydanında kol bağlayamayacak olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Başpehlivan Tanju Gemici, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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