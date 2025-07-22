Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu, Altın Kemeri Kalıcı Hale Getirmek İstiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu, gelecek yıllarda da başarıyı sürdürerek altın kemerin ebedi sahibi olmak istediğini ifade etti. Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da aynı başarıyı tekrarlamak amacıyla çalışmalarına hız verdi.

Güney Antalya'nın Kumluca ilçesinde, Orhan Okulu, Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i makamında ziyaret etti. Ziyarete, Kumluca Gençlik ve Spor İlçe Müdürü ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Antalya İl Temsilcisi Erol Koca, antrenörü Kemal Yılmaz ve Kırkpınar Başpehlivanlarından Furkan Durmuş Altın da katıldı.

Okulu, Kırkpınar Güreşleri'nde başpehlivan olarak kazandığı altın kemeri, Antalya'ya götürdüğünü hatırlatarak, bu yılki başarısını üç yıl üst üste tekrarlamayı hedeflediğini belirtti. “Hocalarımın desteğiyle disiplinli bir çalışma yapıyorum. İnşallah seyircilerimizin de dualarıyla bunu başaracağıma inanıyorum.” dedi.

Kaymakam Bahadır Güneş de Okulu'yu başarısından dolayı tebrik etti ve güreşi ne kadar zor bir spor olduğuna dikkat çekti. Güneş, "Emek var, azim var, bireysel mücadele var. Tüm bunların üstüne başarılı olabilmek çok güzel bir duygu. Kumlucalılar olarak çok mutlu olduk, gururlandık, Allah başarılarını daim etsin." ifadelerini kullandı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu (ortada), Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i (sağ 2) makamında ziyaret etti. Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Orhan Okulu (ortada), Kumluca Kaymakamı Bahadır Güneş'i (sağ 2) makamında ziyaret etti. Okulu, 2026 ve 2027 yıllarında da başpehlivanlığı kazanıp altın kemerin ebedi sahibi olmak istiyor.