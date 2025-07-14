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Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu Kumluca'da Coşkuyla Karşılandı

Kırkpınar başpehlivanı Orhan Okulu, baba ocağı Kumluca'da büyük bir coşkuyla karşılandı. Tören detayları haberimizde.

Yayın Tarihi: 14.07.2025 15:31
Güncelleme Tarihi: 14.07.2025 15:31
Kırkpınar Başpehlivanı Orhan Okulu Kumluca'da Coşkuyla Karşılandı

Coşku Dolu Karşılama Töreni

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık unvanını kazanan Orhan Okulu, baba ocağı Kumluca'da muhteşem bir karşılama töreni ile kutlandı. Antalya-Kumluca kara yolunda düzenlenen törende, kalabalık bir araç konvoyu ile karşılanan Okulu, başaltı ikincisi Tufan Güzel ve Minik-1 boyda ikinci olan Turgut Tuğra Arı ile birlikte şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

Şehrin Önde Gelen İsimleri Karşılamada Yer Aldı

Kumluca Belediyesi önünde gerçekleştirilen karşılamada, Kaymakam Bahadır Güneş, Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ve Kumluca Güreş Ağası Uğur Evran da yer aldı. Güreşseverlerin yoğun ilgisiyle karşılanan Okulu, geçmiş yıllarda 2015 ve 2018'de kazandığı Kırkpınar güreşlerini hatırlatarak, bu yılki başarısından dolayı mutluluğunu dile getirdi.

Hedef Üç Yıl Üst Üste Başpehlivanlık

Okulu, Kırkpınar'da üç yıl üst üste başpehlivan olarak altın kemerin ebedi sahibi olmayı hedeflediğini belirtti. "Yedi yıl aradan sonra Kumluca'ya altın kemeri getirmenin mutluluğunu yaşıyorum. Kumluca'mıza, Antalya'mıza altın kemer hayırlı uğurlu olsun," dedi.

Belediye Başkanı'ndan Destek

Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu, ata sporu yağlı güreşin Kumluca ve çevresinde büyük bir sevgiyle takip edildiğini vurgulayarak, "Daha önce Hasan Tuna ile başlayan ilçedeki altın kemer serüveni, Orhan Okulu ile devam ediyor," şeklinde konuştu. Ayrıca Kaymakam Güneş ve Başkan Avcıoğlu, pehlivanlar ve antrenörlerine altın hediye etti.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için baba ocağı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için baba ocağı Antalya'nın Kumluca ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Antalya-Kumluca kara yolunda kalabalık araç konvoyuyla karşılanan Okulu ile başaltı ikincisi Tufan Güzel ve Minik-1 boyda ikinci olan Turgut Tuğra Arı, şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için baba ocağı...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlığı kazanan Orhan Okulu için baba ocağı Antalya'nın Kumluca ilçesinde karşılama töreni düzenlendi. Antalya-Kumluca kara yolunda kalabalık araç konvoyuyla karşılanan Okulu ile başaltı ikincisi Tufan Güzel ve Minik-1 boyda ikinci olan Turgut Tuğra Arı, şehir turu atarak vatandaşları selamladı.

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