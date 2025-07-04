Kırkpınar'da Aile Geleneği: Taş Ailesi 'Kol Bağlayacak'

Kırkpınar'da Aile Boyu Kol Bağlama Geleneği

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan Taş ile er meydanında kol bağlayacak. Aile geleneğini yaşatmak adına ringe çıkacak olan Taş ailesi, bu yıl daha da iddialı.

Mustafa Taş'tan Kırkpınar'a Hazırlık

Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlandığını belirtti. Her yıl Kırkpınar'da mücadele eden Taş, “Altın kemer” mücadelesini vermek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Aile Geleneği Süregeldi