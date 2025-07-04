Kırkpınar'da Aile Geleneği: Taş Ailesi 'Kol Bağlayacak'

Kırkpınar'da Aile Boyu Kol Bağlama Geleneği
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan Taş ile er meydanında kol bağlayacak. Aile geleneğini yaşatmak adına ringe çıkacak olan Taş ailesi, bu yıl daha da iddialı.
Mustafa Taş'tan Kırkpınar'a Hazırlık
Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlandığını belirtti. Her yıl Kırkpınar'da mücadele eden Taş, “Altın kemer” mücadelesini vermek için elinden geleni yapacağını ifade etti.
Aile Geleneği Süregeldi
Mustafa Taş, ailede güreş geleneğinin büyükten küçüğe devam ettiğini vurgulayarak, “Dere yatağı susuz kalmazmış” Geçtiğimiz yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni başaltı birincisi olarak tamamlayan Erkan Taş, bu yıl başpehlivan olarak er meydanına çıkacak olmanın heyecanını taşıdığını dile getirdi. Yusuf İslam Taş, geçen yıl küçük orta boy birincisi olduğunu ve bu yıl büyük orta kategorisinde mücadele edeceğini belirtti. Ağabeylerinden ilham alarak güreşe başladığını söyleyen Yusuf İslam, “Kısa zamanda eksiklerimi ağabeylerim sayesinde kapattım.” dedi. Aile ortamında süren bu aktif güreşçilik geleneği, yeni nesillerin de güreş alanında ilerlemesine olanak tanıyor. Mustafa, Erkan ve Yusuf İslam Taş, Kırkpınar’da altın kemeri almak için tüm güçleriyle mücadele edecekler. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak. 661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak.
Erkan Taş'ın Heyecanı
Gelecek Nesiller İçin Güreş Anlayışı
Geçtiğimiz yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni başaltı birincisi olarak tamamlayan Erkan Taş, bu yıl başpehlivan olarak er meydanına çıkacak olmanın heyecanını taşıdığını dile getirdi.
Yusuf İslam Taş, geçen yıl küçük orta boy birincisi olduğunu ve bu yıl büyük orta kategorisinde mücadele edeceğini belirtti. Ağabeylerinden ilham alarak güreşe başladığını söyleyen Yusuf İslam, “Kısa zamanda eksiklerimi ağabeylerim sayesinde kapattım.” dedi.
Aile ortamında süren bu aktif güreşçilik geleneği, yeni nesillerin de güreş alanında ilerlemesine olanak tanıyor. Mustafa, Erkan ve Yusuf İslam Taş, Kırkpınar’da altın kemeri almak için tüm güçleriyle mücadele edecekler.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak.
661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak.