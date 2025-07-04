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Kırkpınar'da Aile Geleneği: Taş Ailesi 'Kol Bağlayacak'

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Taş ailesi, güreş geleneğini sürdürüyor. Başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi ve kuzeni ile er meydanında varlık gösteriyor.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 11:04
Kırkpınar'da Aile Geleneği: Taş Ailesi 'Kol Bağlayacak'

Kırkpınar'da Aile Boyu Kol Bağlama Geleneği

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivan Mustafa Taş, kardeşi Yusuf İslam ve kuzeni Erkan Taş ile er meydanında kol bağlayacak. Aile geleneğini yaşatmak adına ringe çıkacak olan Taş ailesi, bu yıl daha da iddialı.

Mustafa Taş'tan Kırkpınar'a Hazırlık

Başpehlivan Mustafa Taş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ne hazırlandığını belirtti. Her yıl Kırkpınar'da mücadele eden Taş, “Altın kemer” mücadelesini vermek için elinden geleni yapacağını ifade etti.

Aile Geleneği Süregeldi

Mustafa Taş, ailede güreş geleneğinin büyükten küçüğe devam ettiğini vurgulayarak, “Dere yatağı susuz kalmazmış”

Erkan Taş'ın Heyecanı

Geçtiğimiz yıl 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’ni başaltı birincisi olarak tamamlayan Erkan Taş, bu yıl başpehlivan olarak er meydanına çıkacak olmanın heyecanını taşıdığını dile getirdi.

Gelecek Nesiller İçin Güreş Anlayışı

Yusuf İslam Taş, geçen yıl küçük orta boy birincisi olduğunu ve bu yıl büyük orta kategorisinde mücadele edeceğini belirtti. Ağabeylerinden ilham alarak güreşe başladığını söyleyen Yusuf İslam, “Kısa zamanda eksiklerimi ağabeylerim sayesinde kapattım.” dedi.

Aile ortamında süren bu aktif güreşçilik geleneği, yeni nesillerin de güreş alanında ilerlemesine olanak tanıyor. Mustafa, Erkan ve Yusuf İslam Taş, Kırkpınar’da altın kemeri almak için tüm güçleriyle mücadele edecekler.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada)...

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak.

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada)...

661. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemeri alan başpehlivan Mustafa Taş (ortada), kardeşi Yusuf İslam (solda) ve kuzeni Erkan (sağda) ile er meydanında kol bağlayacak.

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