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Kırkpınar'da İkiz Pehlivanların Sanki Aynı: Hasan ve Hüseyin Çakır

İkiz pehlivanlar Hasan ve Hüseyin Çakır, 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde aynı boyda kol bağlayarak zafer hayali kuruyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 12:08
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 12:08
Kırkpınar'da İkiz Pehlivanların Sanki Aynı: Hasan ve Hüseyin Çakır

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tek yumurta ikizleri Hasan ve Hüseyin Çakır'ı ağırlıyor. İkizler, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük kategorisinde mücadele ederek zafer hedefliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki< strong> Hasan ve Hüseyin Çakır, küçük yaşta fabrika emeklisi babalarının destek ve yönlendirmesiyle güreşe başlamış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nde antrenman yapmaya devam ediyor.

İkizler, benzerlikleriyle dikkati çekerken, daha önce farklı kategorilerde yer aldıkları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk defa birlikte kol bağlayacak. İkili, 'dualı çayırda' deste büyük kategorisinde kürsüye çıkmayı ve küçük orta boya yükselmeyi hedefliyor.

Bir yandan spor hayatlarına devam ederken, Hasan Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenim görmekte, Hüseyin ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlanıyor. Mayıs ayında Samsun'da gerçekleştirilen Karadeniz Kırkpınarı Havza Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin, kardeşi Hasan'ı mağlup ederek birinci olmuştu.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe ikizi ile 12 yıl önce başladıklarını ve Kırkpınar'da 5. kez ringe çıkacaklarını ifade etti. Birlikte olmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Hasan, "Birbirimize destek veriyoruz. Her zaman en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz." dedi.

Hüseyin ise altın madalya arzusuyla ringe çıktıklarını, ikiziyle olan dostluklarının kendilerine büyük avantaj sağladığını belirtti. "Bizler de Balaban kardeşlerin yolundan gidiyoruz"

Her mücadelenin öncesinde sıkça karşılaştıkları "Hasan mısın yoksa Hüseyin misin?" sorusunun da eğlenceli anlardan biri olduğunu belirten Hüseyin, ikizinin kendisinden biraz daha iri olduğunu da dile getirdi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ikiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin (solda) Çakır...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ikiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin (solda) Çakır, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük kategorisinde kürsüye çıkarak bir üst boya yükselmeyi hedefliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ikiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin (solda) Çakır...

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki ikiz güreşçiler Hasan ve Hüseyin (solda) Çakır, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük kategorisinde kürsüye çıkarak bir üst boya yükselmeyi hedefliyor.

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