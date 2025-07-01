Kırkpınar'da İkiz Pehlivanların Sanki Aynı: Hasan ve Hüseyin Çakır

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, bu yıl tek yumurta ikizleri Hasan ve Hüseyin Çakır'ı ağırlıyor. İkizler, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde deste büyük kategorisinde mücadele ederek zafer hedefliyor.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki< strong> Hasan ve Hüseyin Çakır, küçük yaşta fabrika emeklisi babalarının destek ve yönlendirmesiyle güreşe başlamış ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nde antrenman yapmaya devam ediyor.

İkizler, benzerlikleriyle dikkati çekerken, daha önce farklı kategorilerde yer aldıkları Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde bu yıl ilk defa birlikte kol bağlayacak. İkili, 'dualı çayırda' deste büyük kategorisinde kürsüye çıkmayı ve küçük orta boya yükselmeyi hedefliyor.

Bir yandan spor hayatlarına devam ederken, Hasan Yozgat Bozok Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nde öğrenim görmekte, Hüseyin ise Yükseköğretim Kurumları Sınavı için hazırlanıyor. Mayıs ayında Samsun'da gerçekleştirilen Karadeniz Kırkpınarı Havza Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Hüseyin, kardeşi Hasan'ı mağlup ederek birinci olmuştu.

Hasan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, güreşe ikizi ile 12 yıl önce başladıklarını ve Kırkpınar'da 5. kez ringe çıkacaklarını ifade etti. Birlikte olmanın kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu vurgulayan Hasan, "Birbirimize destek veriyoruz. Her zaman en iyi performansımızı sergilemeye çalışıyoruz." dedi.