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Kırkpınar'ın En Yaşlı Başpehlivanı Osman Aynur Mimarı Olmaya Devam Ediyor

Kırkpınar'da 18. kez başpehlivan olacak Osman Aynur, genç pehlivanlara destek vererek güreş geleneğini yaşatmaya kararlı.

Yayın Tarihi: 04.07.2025 11:13
Güncelleme Tarihi: 04.07.2025 11:13
Kırkpınar'ın En Yaşlı Başpehlivanı Osman Aynur Mimarı Olmaya Devam Ediyor

Kırkpınar'ın En Yaşlı Başpehlivanı Osman Aynur, Çayırı Bırakmak İstemiyor

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak olan 45 yaşındaki Osman Aynur, gelecekte de Kırkpınar'da güreş taleplerini sürdürüyor. AA muhabirine konuşan Aynur, 2002 yılından bu yana Kırkpınar'da başpehlivan olarak mücadele ettiğini belirtti.

Hedefim Güzel Bir Derece

Aynur, "Hedefim ve hayalim bu yıl inşallah güzel bir derece yapmak. Sahadaki en yaşlı başpehlivan benim. Bir hayalimiz daha var. O da gelecek yıl da güreşmek. Bu yılki performansımız ile lig müsabakalarındaki puanlara göre inşallah bu fırsatı yakalayacağız," şeklinde konuştu.

Yusuf Can Zeybek ile İyi Bir Sezon Geçirdi

Kırkpınar'da biriktirdiği güzel anılara değinen Aynur, hem başpehlivanlık hem de yağlı güreşte antrenörlük yaptığını ifade etti. Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i çalıştırdığını hatırlatan Aynur, "Benim kemer aldığım yıllardaki küçük çocuklar şimdi şampiyon oldu. Yusuf da arkamdan koşuyordu, şimdi sıra bizde, biz Yusuf'un arkasından koşuyoruz," dedi.

Güreşte Geleneksel Yöntemler

Osman Aynur, Kırkpınar'da sahaya çıkmadan önce ısındıklarını belirtti. Kispeti giyip direk güreşmediklerini ifade eden Aynur, "Güreşmeden önce ısınır, sonrasında abdestimi alır dualı çayıra çıkarım. Ben de Yusuf da sonuna kadar güreşiriz," şeklinde anlattı.

Yeni Pehlivanlara Destek

Aynur, yağlı güreşe yeni pehlivanlar kazandırmaya devam ettiğini vurguladı. "Benim burada iyi olduğum dönemlerdeki isimlerin tamamı şu anda kulede ya da federasyonda. Taha Akgül ile minderde final yapmıştım, şimdi federasyon başkanı oldu. Bahsettiğim isimlerin çoğu şu an güreşi yönetiyor. Artık yensem de yenilsem de önemli değil, yeni pehlivanlara katacaklarım var. Bu kültürü devam ettireceğiz," dedi.

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak 45 yaşındaki...

664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak 45 yaşındaki Osman Aynur, gelecek yıl da Kırkpınar'da güreşmek istiyor. Aynur, AA muhabirine açıklamada bulundu.

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