Kırkpınar, Sarayiçi'ne Taşınıyor: Yeni Alan 2-3 Yıla Hazır

Kırkpınar, Sarayiçi'nde Yeni Bir Yuva Edinecek

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Kırkpınar Er Meydanı'nın yeni bir alana taşınacağının müjdesini verdi. 664. Kırkpınar Tarihi Yağlı Güreşleri'nde açıklamalarda bulunan Türkiş, "İnşallah 2 ya da 3 yıl sonra Kırkpınar yeni yuvasına kavuşacak." ifadelerini kullandı.

Başarılı Müsabakaların Ardından Yeni Ödül Sistemi

664. Kırkpınar'da gerçekleştirilen etkinliklerin başarılı geçtiğini dile getiren Türkiş, belediyenin ve valiliğin katkılarıyla önemli adımlar atıldığını belirtti. Ayrıca, yeni ödül sisteminin de devreye gireceğini vurgulayarak, "Doğrudan galip gelen sporcularımızın ödül aldığı aşama başlayacak. Bu yıl ciddi bir gelişim var." dedi.

Yeni Tesisler Sarayiçi'nde İnşa Edilecek

Başkan Türkiş, mevcut güreş alanının standartlara uygun olmadığını vurgulayarak, Kırkpınar alanı ve tesislerinin modern bir şekilde düzenleneceğini kaydetti. 670 metre uzaklıkta inşa edilecek yeni Kırkpınar alanının, güzelleştirilmiş mevcut tesislerin yanında bulunacağını belirten Türkiş, "Cumhurbaşkanımız ve Bakanımız bu konuda büyük katkılarda bulundu." şeklinde konuştu.

Yeni tesislerin geleneksel tarza uygun olarak modern bir şekilde inşa edileceğini dile getiren İbrahim Türkiş, Kırkpınar güreşlerinin yüzyıllardır süregelen geleneklerine sadık kalınarak devam edeceğini belirtti.

Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.