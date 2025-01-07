Kızılyıldız, Başantrenör Sfairopoulos'un Sözleşmesini 2027'ye Kadar Uzattı

Kızılyıldız'da Sözleşme Uzatıldı

Sırbistan'ın Kızılyıldız Erkek Basketbol Takımı, başantrenör Ioannis Sfairopoulos'un sözleşmesini iki yıl uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 57 yaşındaki Yunan teknik adamın kontratının 2026-27 sezonu sonuna kadar uzatıldığı bildirildi.

Başarılı Geçmiş

Daha önce Panionios, Olympiakos ve Maccabi Tel Aviv gibi önemli kulüplerde çalışmış olan Sfairopoulos, 2023 yılında Kızılyıldız'ın başına geçmişti. Sfairopoulos yönetimindeki Kızılyıldız, geçen sezon Adriyatik Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak büyük bir başarı elde etti.

Güncel Performans

Şu anda Adriyatik Ligi'nde 13 galibiyet, 2 mağlubiyetle üçüncü sırada yer alan Kızılyıldız, THY Avrupa Ligi'nde ise 11 galibiyet, 8 mağlubiyetle 6. basamakta bulunuyor. Bu başarılı performans, Sfairopoulos'un takımdaki etkisini gözler önüne seriyor.