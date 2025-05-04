DOLAR
38,54 0%
EURO
43,62 0%
ALTIN
4.016,84 0%
BITCOIN
3.683.160,06 0,83%

Kocaeli'de AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Gerçekleşti

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı Kartepe Tırmanma Yarışı Kocaeli'de başarılı bir şekilde yapıldı.

Yayın Tarihi: 04.05.2025 16:28
Güncelleme Tarihi: 04.05.2025 16:28
Kocaeli'de AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Gerçekleşti

Kocaeli'de Tırmanma Heyecanı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 4 ayrı kategoride toplam 21 sporcu mücadele etti.

Parkur ve Ödül Töreni

Yarışların ikinci gününde, sporcular 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçerek performans sergiledi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

Kategorilerdeki Dereceler

Yarışta öne çıkan sporcular ve kategorilerindeki birincilikleri şu şekilde belirlendi:

  • Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın
  • Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran
  • Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın
  • Erkekler Kategori 4: Burak Başlık
  • Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin

Bu yıl düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de...

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sarıyer Kulübü Hedefini Süper Lig Olarak Belirledi
2
Hakkarigücüspor ve Beşiktaş Berabere Kaldı: 1-1
3
Trabzonspor, Kasımpaşa Maçı İçin İstanbul'a Uçtu
4
Kocaeli'de AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Gerçekleşti
5
Beşiktaşlı Taraftarlar Ülker Stadı'na Hareket Etti
6
Bursa'da 17. Uluslararası Tarihi Kent Koşusu Coşkusu
7
Türkiye Sigorta 3x3 Basketbol Turnuvaları Gaziantep'te Coşkuyla Devam Ediyor

SGK'dan Evlenecek Kızlara 12 Aylık Maaş Desteği

Bolu'da Su Faturalarına Yüzde 50 Fark Desteği: Lüks Konutlar Daha Fazla Ödeyecek

Bucak'ta Ücretsiz Tıraş Hizmeti ile Evde Destek Programı Başlatıldı

Eskişehir'de Ücretsiz Ulaşım Dönemi Başlıyor!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi