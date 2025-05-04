Kocaeli'de AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın İkinci Ayağı Gerçekleşti

Kocaeli'de Tırmanma Heyecanı

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen etkinlikte, 4 ayrı kategoride toplam 21 sporcu mücadele etti.

Parkur ve Ödül Töreni

Yarışların ikinci gününde, sporcular 5,87 kilometre uzunluğundaki parkuru 3 kez geçerek performans sergiledi. Dereceye giren sporculara ödülleri törenle takdim edildi.

Kategorilerdeki Dereceler

Yarışta öne çıkan sporcular ve kategorilerindeki birincilikleri şu şekilde belirlendi:

Erkekler Kategori 1: Faruk Sayın

Faruk Sayın Erkekler Kategori 2: Baran Demirkıran

Baran Demirkıran Erkekler Kategori 3: Engin Apaydın

Engin Apaydın Erkekler Kategori 4: Burak Başlık

Burak Başlık Kadınlar Kategori 1: Kübra Denizci Keskin

Bu yıl düzenlenen AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı, hem katılımcılar hem de izleyiciler için unutulmaz anlara sahne oldu.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.

AVIS 2025 Türkiye Tırmanma Şampiyonası'nın ikinci ayağı olan Kartepe Tırmanma Yarışı, Kocaeli'de gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle Kocaeli Otomobil Sporları Kulübü tarafından Kartepe yolu Bayraktepe mevkisinde düzenlenen yarışlarda 4 ayrı kategoride 21 sporcu mücadele etti.