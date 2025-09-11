Kocaeli'de İlkan Karaman anısına basketbol turnuvası başladı

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman anısına Kocaeli'de düzenlenen basketbol turnuvası start aldı.

Turnuvayı düzenleyen ve katılan takımlar

Turnuva, Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Çayırova Belediyesi Basketbol tarafından, eski oyuncusu İlkan Karaman'ın anısı için düzenlendi. Organizasyona Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Fenerbahçe Koleji katılıyor.

Açılış maçı ve program

Çayırova Spor Salonu'nda oynanan açılış maçında Çayırova Belediyesi Basketbol, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 98-87 mağlup etti. Turnuva, 13 Eylül'de sona erecek.

Hasan Akan'ın açıklamaları

Çayırova Belediyesi Eğitimspor Kulübü Başkanı Hasan Akan, AA muhabirine yaptığı açıklamada İlkan Karaman'ı ölüm yıl dönümünde "güzellikler içinde yad ettiklerini" söyledi ve anısını yaşatmak için turnuva düzenlediklerini belirtti. Akan, "Türkiye'ye mal olmuş bir sporcu, 2023-2024 sezonunda da bizim sporcumuzdu. Karakterli, düzgün ve çok iyi bir sporcuydu. Bize de çok katkıları oldu ve güzel maçlar çıkardı. Elim bir kaza sonucu onu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Allah'tan rahmet diliyoruz. Çayırova Belediyesi Basketbol ailesi olarak onu hiç bir zaman unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

Muğla'nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024'de otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden eski milli basketbolcu İlkan Karaman adına Kocaeli'de düzenlenen basketbol turnuvası başladı. Çayırova Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın açılış maçında, Çayırova Belediyesi Basketbol (beyaz forma) ile Konya Büyükşehir Belediyespor (siyah forma) karşılaştı.