Kocaeli'de Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Başladı

Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması Kocaeli'de Gerçekleşiyor

Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde hız kesmeden başladı. Türkiye Kaykay Federasyonu'nun faaliyet programında yer alan bu heyecan verici organizasyon, Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı'nda bulunan eski İnterteks Fuar alanı arazisinde oluşturulan oval pistte yapılıyor.

Yarışma Kategorileri ve Katılımcılar

Bu yıl düzenlenen yarışmada, 11 yaş altı kız-erkek, 13 yaş altı kız-erkek, 15 yaş altı kız-erkek, 19 yaş altı kadın-erkek ve 19 yaş üstü kadın-erkek kategorileri ile birlikte toplamda 191 sporcu 15 ilden katılım gösteriyor.

Organizasyonun Açılışını Federasyon Başkanı Yaptı

Federasyon Başkanı Fahrettin Yıldız, yarışmanın startını vererek etkinliği başlattı. Yarışmalar, yarın yapılacak olan final etkinlikleri ile sona erecek.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.

Türkiye Kaykay Federasyonu faaliyet programında yer alan Tekerlekli Paten 1. Etap Yarışması, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde başladı.