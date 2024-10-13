DOLAR
34,24 0%
EURO
37,45 0%
ALTIN
2.928,22 0%
BITCOIN
2.144.263,81 0,7%

Kocaeli'de Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı

5. ayak yarışlarında Zayn Sofuoğlu, TOSFED Micro Karting Kupası'nı kazandı. İşte sonuçlar!

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 19:21
Kocaeli'de Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Gerçekleşti

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirildi ve 60 sporcu katıldı.

Zayn Sofuoğlu'ndan Büyük Başarı

Etkinliğin "micro" kategorisinde mücadele eden Zayn Sofuoğlu, 5 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en genç karting pilotu unvanını elde etti. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası'nın birincisi oldu. Bu kategorideki diğer sonuçlar ise şu şekilde:

  • 1. Enes Hakkı Yeten
  • 2. Zayn Sofuoğlu
  • 3. Bulut Tırınk

Diğer Kategorilerde Alınan Sonuçlar

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağında alınan sonuçlar şöyle sıralandı:

  • Master Kategorisi
    1. İlyas Vurgeç
    2. Murathan Gür
    3. Serkan Burak Köse
  • Senior Kategorisi
    1. Leyla Sulyak
    2. Yağız Tektaş
    3. Onur Müldür
  • Junior Kategorisi
    1. Erin Ünlüdoğan
    2. Demir Sağım
    3. Ömer Ulaş Akbağ
  • Mini Kategorisi
    1. Can Özler
    2. Ali Sururi Akgün
    3. Ali Fuat Miras
  • Senior Kadınlar Kategorisi
    1. Leyla Sulyak
    2. Zeynep Çukurova
  • Junior Kadınlar Kategorisi
    1. Zeynep Büyükpınar

Bu yarışlar Türkiye karting sporunun geleceği için umut vadediyor. Sıralamada başarılı olan tüm sürücüleri kutluyoruz!

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde...

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

İLGİLİ HABERLER

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Minik Talent Zayn Sofuoğlu, İlk Şampiyonluğunu Kazandı
2
A Milli Futbol Takımı İzlanda'ya Hazır
3
Üsküdar Belediyespor, Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atlattı
4
Beykoz Belediyespor'dan Farklı Galibiyet
5
Toprak Razgatlıoğlu: 'İspanya'da Şampiyonluğu Kutlamak İstiyorum'
6
Hentbol Süper Lig: DEPSAŞ Enerji As Trabzon'u Yendi
7
Altekma Erkek Voleybol Takımı, Kenan Derince ile Yeni Anlaşma Sağladı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi