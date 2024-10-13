Kocaeli'de Türkiye Karting Şampiyonası heyecanı

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. Ayağı Kocaeli'de Gerçekleşti

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağı, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde düzenlendi. Bu önemli etkinlik, Kütahya Çini Spor Kulübü tarafından TOSFED Körfez Karting Pisti'nde gerçekleştirildi ve 60 sporcu katıldı.

Zayn Sofuoğlu'ndan Büyük Başarı

Etkinliğin "micro" kategorisinde mücadele eden Zayn Sofuoğlu, 5 yaşında olmasına rağmen Türkiye'nin en genç karting pilotu unvanını elde etti. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası'nın birincisi oldu. Bu kategorideki diğer sonuçlar ise şu şekilde:

1. Enes Hakkı Yeten

Enes Hakkı Yeten 2. Zayn Sofuoğlu

Zayn Sofuoğlu 3. Bulut Tırınk

Diğer Kategorilerde Alınan Sonuçlar

Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayağında alınan sonuçlar şöyle sıralandı:

Master Kategorisi

1. İlyas Vurgeç

2. Murathan Gür

3. Serkan Burak Köse

1. İlyas Vurgeç 2. Murathan Gür 3. Serkan Burak Köse Senior Kategorisi

1. Leyla Sulyak

2. Yağız Tektaş

3. Onur Müldür

1. Leyla Sulyak 2. Yağız Tektaş 3. Onur Müldür Junior Kategorisi

1. Erin Ünlüdoğan

2. Demir Sağım

3. Ömer Ulaş Akbağ

1. Erin Ünlüdoğan 2. Demir Sağım 3. Ömer Ulaş Akbağ Mini Kategorisi

1. Can Özler

2. Ali Sururi Akgün

3. Ali Fuat Miras

1. Can Özler 2. Ali Sururi Akgün 3. Ali Fuat Miras Senior Kadınlar Kategorisi

1. Leyla Sulyak

2. Zeynep Çukurova

1. Leyla Sulyak 2. Zeynep Çukurova Junior Kadınlar Kategorisi

1. Zeynep Büyükpınar

Bu yarışlar Türkiye karting sporunun geleceği için umut vadediyor. Sıralamada başarılı olan tüm sürücüleri kutluyoruz!

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Yarışı ikinci sırada tamamlayan Zayn Sofuoğlu, 5 ayaktan oluşan TOSFED Micro Karting Kupası birincisi oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.

MOTUL 2024 Türkiye Karting Şampiyonası'nın 5. ayak yarışları, Kocaeli'nin Körfez ilçesinde tamamlandı. Master kategorisinde İlyas Vurgeç birinci, Murathan Gür ikinci, Serkan Burak Köse ise üçüncü oldu.