Kocaeli'nin Sevgili Köftecisi İbrahim Özenir, Hakemlikten Vazgeçemiyor

Kocaeli’nin Futbol Aşığı Köftecisi: İbrahim Özenir

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, 45 yıl boyunca köfte ekmek satarak geçimini sağlayan İbrahim Özenir, iş hayatını geride bırakmış olabilir, ancak futbol ve hakemlik tutkusundan hiç vazgeçmedi. 78 yaşındaki 'Köfteci İbo', Mehmet Ali Kağıtçı Stadı'nda oynanan maçların devre aralarında ya da sonunda hakemlere yönelttiği sorularla, tribünlerin sevgilisi haline geldi.

Futbola İlk Adımını Attığı Günler

Çocukluk yıllarından beri Kocaelispor ve Kağıtspor'un tutkulu bir taraftarı olan Özenir, futbol aşkını gençliğinde katıldığı hakemlik kursları ile taçlandırdı. Stat çevresinde köfte ekmek satarak, futbol dünyası ile olan bağını hep canlı tuttu. Maç esnasında hakemlerle kurduğu iletişim, Özenir’in tanınmasına ve sevgiyle anılmasına sebep oldu.

Amatör Maçların Unutulmaz Karakteri

Halen amatör maçları ve takımların idmanlarını takip eden İbrahim Özenir, hakemlere sorular sorarak, futbol kurallarına olan bilgisini sürekli güncel tutmaya çalıştığını belirtti. 'Amatör maçlarda hemen hemen tüm hocalar 'sen bu soruları nereden buluyorsun?' derlerdi' diyen Özenir, taraftarların da onu desteklercesine tezahürat yaptığını anlattı.

Futbol Kurallarını Güncel Tutma Çabası

İbrahim Özenir, kural bilgilerini çeşitli kitaplarla güncel tuttuğunu vurgularken, 'Artık VAR var. Hakemler görmediğini VAR görüyor. Bu durum kural yorumlarını etkiliyor' dedi.

Hakemlerin Hatıralarında Yer Edindi

İl Hakem Kurulu üyesi Arif Doğan Talay, Özenir ile olan tanışıklığını ve ona duyduğu saygıyı dile getirdi. Talay, Özenir’in hakemlere yönelttiği sorular ve futbol aşkıyla, maçlara renk kattığını söyledi. 'Kimseyi kırmayan birisi, futbolu sevdiği için herkes ona yardımcı olmak ister' diyerek Özenir’in pozitif etkisinden bahsetti.

Özetle, İbrahim Özenir, sadece bir köfteci değil, aynı zamanda Kocaeli futbolunun vazgeçilmez bir parçası. Futbola olan sevgisi ve hakemlerle olan etkileşimi, onu statların unutulmaz simalarından biri haline getirdi.

Kocaeli'de 45 yıl boyunca köfte ekmek sattığı statta oynan maçlarda hakemlere sorular yönelten futbol sevdalısı İbrahim Özenir, işi bıraksa da soru sorma alışkanlığından vazgeçemedi. İzmit ilçesinde yaşayan "Köfteci İbo" lakaplı 78 yaşındaki Özenir, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Kocaeli'de 45 yıl boyunca köfte ekmek sattığı statta oynan maçlarda hakemlere sorular yönelten futbol sevdalısı İbrahim Özenir, işi bıraksa da soru sorma alışkanlığından vazgeçemedi. İzmit ilçesinde yaşayan "Köfteci İbo" lakaplı 78 yaşındaki Özenir, AA muhabirine açıklamada bulundu.