Kasımpaşa 0-0 Antalyaspor - Trendyol Süper Lig 18. Hafta

Kasımpaşa 0-0 Antalyaspor - Trendyol Süper Lig
Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Kasımpaşa, sahasında Antalyaspor ile golsüz berabere kaldı. Karşılaşma mücadeleci bir futbol sergilenerek 0-0 sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. Ballet’in pasında topla buluşan Saric’in ceza yayı gerisi sağ tarafından sert vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla dışarı gitti.
68. Samet’in sol taraftan içeri gönderdiği pasa hareketlenen Van de Streek’in kale alanında yaptığı vuruşta kaleci Gianniotis, gole izin vermedi.
84. Ali Yavuz’un sol kanattan ortasında Guaye’nin kale alanından yaptığı kafa vuruşunda top, kaleci Julian’da kaldı.
86. Ceza sahası içi sağ çaprazdaki Ben Ouanes’in geriye çevirdiği pasta Cem’in gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.
Stat ve Hakemler
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Halil Umut Meler, Samet Çiçek, Mustafa Savranlar
Kasımpaşa
11: Andreas Gianniotis, Claudio Winck, Adem Arous, Nicholas Opoku, Godfried Frimpong, Andri Baldursson (Cem Üstündag dk. 62), İrfan Can Kahveci (Ali Yavuz Kol dk. 62), Kerem Demirbay, Mortadha Ben Ouanes (Cenk Tosun dk. 88), Fousseni Diabate (Mamadou Fall dk. 81), Kubilay Kanatsızkuş (Habib Gueye dk. 62)
Yedekler: Ali Emre Yanar, Kamil Ahmet Çörekçi, Emre Taşdemir, Attila Szalai, Atakan Müjde
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu
Antalyaspor
11: Julian Diaz, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Hüseyin Türkmen, Kenneth Paal, Jesper Ceesay, Soner Dikmen (Ramzi Safuri dk. 59), Abdülkadir Ömür (Samuel Ballet dk. 23), Dario Saric (Yohan Boli dk. 89), Nikola Storm (Samet Karakoç dk. 58), Sander Van de Streek
Yedekler: Abdullah Yiğiter, Bahadır Öztürk, Ensar Buğra Tivsiz, Lautaro Giannetti, Hasan Yakub İlçin, Doğukan Sinik
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Sarı kartlar
Kasımpaşa: Andri Baldursson, İrfan Can Kahveci, Ali Yavuz Kol
Antalyaspor: Jesper Ceesay
