Kocaelispor 1-0 Gençlerbirliği | Trendyol Süper Lig 14. Hafta

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 14. haftasında Serdar Dursun'un 24. dakikadaki golüyle Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Stat: Kocaeli.

Yayın Tarihi: 28.11.2025 22:10
Güncelleme Tarihi: 28.11.2025 22:10
Trendyol Süper Lig 14. haftasında Kocaelispor, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.

Maç Özeti

Gol: Serdar Dursun (dk. 24) (Kocaelispor)

Stat: Kocaeli

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Anıl Usta, Samet Çiçek

Maçtan Dakikalar (İkinci yarı)

69. dakikada soldan atak geliştiren Kocaelispor’da ceza sahası yan çizgisi dışında Linetty topu kafayla Churlinov’a indirdi. Bu oyuncunun arka direğe pasında Tayfur’un şutunda top az farkla üstten auta gitti.

77. dakikada savunmanın geri pas hatasını değerlendiren Dijksteeel, pasını Tayfur’a aktardı. Bu oyuncunun şutuna kaleci Velho gole izin vermedi.

Kadrolar

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Massadio Haidara, Cafumana Show, Karol Linetty (Habip Ali Keita dk. 84), Daniel Agyei (Oleksandr Syrota dk. 90+2), Tayfur Bingöl, Darko Churlinov (Can Keleş dk. 84), Serdar Dursun

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Joseph Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Gençlerbirliği: Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Metaj Hanousek, Dele Bashiru, Samed Onur (Dal Varesanovic dk. 70), Dilhan Demir (Sekou Koita dk. 60), Metehan Mimaroğlu (Onyekuru dk. 60), Tongya Heubang (Kevin Csoboth dk. 88), Mbaye Niang

Yedekler: Erhan Erentürk, Göktan Gürpüz, Furkan Ayaz Özcan, Abdurrahim Dursun, Fıratcan Üzüm, Sinan Osmanoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

