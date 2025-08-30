DOLAR
Kocaelispor 1-1 Zecorner Kayserispor — Trendyol Süper Lig

Trendyol Süper Lig 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor 1-1 berabere kaldı; Benes’in golüne Petkovic son dakika cevabını verdi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 21:19
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 21:19
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor ile Zecorner Kayserispor sahadan 1-1 beraberlikle ayrıldı.

Maçtan Dakikalar

54. dakikada Petkovic'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

56. dakikada savunmanın arkasına sarkarak ceza sahası dışında topla buluşan Nonge Boende, ceza sahasına girerek kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen Yasin Kol, Nonge Boende'nin rakibine faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti.

69. dakikada gelişen Kocaelispor atağında Nonge Boende'nin ceza sahasına gönderdiği ortada Petkovic'in vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazıt'ın elinde kaldı.

76. dakikada Benes'in çok uzak mesafeden direkt kaleye gönderdiği topu, kaleci Jovanovic zorlukla çeldi.

90. dakikada Zecorner Kayserispor öne geçti. Köşe vuruşu kullanan Zecorner Kayserispor'da penaltı noktasındaki Benes, savunmadan seken meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

90+5. dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Muharrem Cinan'ın taç atışıyla ceza sahası içinde yaşanan karambolde Petkovic, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

