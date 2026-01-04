Kocaelispor Antalya Kampı Başladı: Selçuk İnan Yönetiminde Hazırlıklar Sürüyor

Kocaelispor Antalya Kampını Başlattı
Kocaelispor, Trendyol Süper Lig’in ikinci yarısı öncesinde hazırlıklarını Antalya’da sürdürüyor. Yeşil-siyahlı ekip, ikinci etap kamp çalışmaları için Antalya’ya giderek ligin ikinci yarısına güç depolamaya başladı.
Kampın İlk Etabı ve Program
Takım, 30 Aralık’ta Körfez Brunga Tesisleri’nde toplanarak 5 gün süren ilk etap kamp çalışmalarını tamamladı. Ardından teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde Antalya’ya geçen ekip, hazırlık çalışmalarını sürdürüyor. Kamp programının 12 Ocak tarihine kadar devam etmesi planlanıyor.
Antalya kampında yapılacak antrenmanlar ve hazırlık maçlarıyla Kocaelispor, ligin ikinci yarısına hazır bir kadro oluşturmayı hedefliyor.
Kamp Kadrosu
Kocaelispor’un Antalya kamp kadrosu: Ahmet Oğuz, Ahmet Sagat, Aleksandar Jovanovic, Anfernee Dijksteel, Arda Özyar, Botond Balogh, Bruno Petkovic, Can Keleş, Dan Agyei, Darko Churlinov, Deniz Ceylan, Efe Küçük, Ege Bilim, Esat Narin, Furkan Gedik, Gökhan Değirmenci, Habib Keita, Hrvoje Smolcic, Joseph Nonge, Karol Linetty, Massadio Haïdara, Muharrem Cinan, Oleksandr Syrota, Rigoberto Rivas, Samet Yalçın, Serdar Dursun, Serhat Öztaşdelen, Show, Talha Polat, Tayfur Bingöl.
