Kocaelispor Antalya Kampını Tamamladı: Gaziantep'e Gitti

Kocaelispor Antalya kampını tamamladı; yarınki Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e giden ekip, hafif sakat oyuncuları riske etmeyecek.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 17:09
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 17:09
Türkiye Kupası Hazırlıkları ve Kamp Raporu

Kocaelispor, Antalya'da sürdürdüğü devre arası kampını tamamladı ve yarın oynayacağı Türkiye Kupası maçı için Gaziantep'e hareket etti.

Trendyol Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde başlayan ekip, çalışmalarını Antalya Belek'te sürdürdü. Kampa bugün gerçekleştirilen tek antrenmanla nokta koyuldu.

Türkiye Kupası C Grubu ikinci maçında Kocaelispor, yarın saat 18.00'de deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak.

Karşılaşmanın ardından takımın, saat 23.00'te kalkacak uçakla Sabiha Gökçen Havalimanı'na gideceği ve daha sonra kara yoluyla kente geçeceği bildirildi.

Teknik Direktör Selçuk İnan'ın kampta hafif sakatlıkları bulunan oyuncuları, Süper Lig'de oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesi kupa maçında riske etmeyeceği öğrenildi.

Gruptaki ilk maçında Erzurumspor FK'ı mağlup eden Kocaelispor; üçüncü karşılaşmasını Beşiktaş ile şubatın ilk haftasında evinde, son müsabakasını ise Beyoğlu Yeni Çarşı ile mart ayının başında deplasmanda oynayacak.

