Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Riva'daki tesislerde ziyaret etti; görüşmede fikir alışverişi yapıldı ve Durul'a A Milli Takım forması hediye edildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 15:16
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 15:16
Kocaelispor Başkanı Recep Durul, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu Ziyaret Etti

Riva'da yapılan görüşmede gündem ve işbirliği ele alındı

Kocaelispor Kulübü Başkanı Recep Durul, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu makamında ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, görüşme Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Toplantıda gündeme dair konular üzerinde fikir alışverişi yapıldı.

Ziyaretin sonunda TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Kocaelispor Başkanı Recep Durul'a üzerinde isminin yer aldığı A Milli Takım forması hediye etti.

