Kocaelispor - Boluspor Maçının Ardından: Taşdemir ve Koşukavak'ın Değerlendirmeleri

Kocaelispor - Boluspor Maç Sonrası Değerlendirmeleri

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor, Geosis Boluspor'a 4-3 mağlup oldu. Maç sonrası basın toplantısında konuşan Kocaelispor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, oyuncuların sahada kendilerine yakışmayan bir performans sergilediklerini belirtti.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Taşdemir, "Bugün takım olarak oynadığımız oyun bence kabul edilemez. Ancak, bizi bu noktaya getiren ve 16 yıllık hasretimizi sona erdiren arkadaşlarımızın bir kez kötü oynama hakkı vardır" dedi. Oyuncuların maçı telafi etmeye çalıştığını ancak bunun yeterli olmadığını ifade eden Taşdemir, özellikle ilk yarıda kötü bir performans sergilediklerini, ikinci yarıda ise daha iyi oynamaya çalıştıklarını belirtti.

Taşdemir, "İlk defa taraftarlarımızın önünde mağlup olduğumuz için üzgünüz. Ama toplamda hedefe ulaştık ve bu zorlu ligi zamanında bitirmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak'ın Açıklamaları

Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, Kocaelispor'un şampiyonluğunu kutlayarak, "Çok çile çektiniz ve çok mücadele verdiniz. Yolunuz açık olsun" dedi. Kocaelispor'un ligin en iyi kadrosuna sahip olduğunu vurgulayan Koşukavak, kendi takımları açısından zor bir maç geçirdiklerini ifade etti.

Koşukavak, "Yaşadığımız problemlerle mücadele ediyoruz, ancak ayakta kalmaya çalışıyoruz. Sarı kart sınırı ve sakatlıklar gibi sorunlarımız var. Açıkçası maç öncesi kaygılıydım" şeklinde konuştu. Sürekli deplasman oynadıklarına dikkat çeken Koşukavak, son iki maçı da kazanmak için mücadele edeceklerini belirtti.

Sonuç olarak, Kocaelispor önünde yaşanan bu mücadelede gelecekteki hedefler açısından hem Kocaelispor’un hem de Boluspor’un attığı adımlar büyük önem taşıyor.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor'u 4-3 yenen Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.

Trendyol 1. Lig'in 36. haftasında Kocaelispor'u 4-3 yenen Geosis Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulundu.