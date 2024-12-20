Kocaelispor'da Ertuğrul Sağlam Dönemi Resmen Sona Erdi

Kocaelispor'da Dönüşüm: Ertuğrul Sağlam ile Yollar Ayrıldı

Trendyol 1. Lig temsilcisi Kocaelispor, teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yollarını ayırma kararı aldı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Ertuğrul Sağlam ve ekibiyle karşılıklı olarak ayrıldıkları belirtildi.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: 'Kulübümüze katkılarından dolayı teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ve ekibine teşekkür eder, kalan kariyerlerinde başarılar dileriz.'

Ertuğrul Sağlam, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, istifa ettiğini duyurmuştu. Bu durum, Kocaelispor camiasını derinden etkilemiş durumda. Geçmişteki başarılarla anılan teknik direktörün, sezon başından bu yana yaşanan sıkıntılardan dolayı bu kararı aldığı düşünülüyor.