Kocaelispor'dan Futbolculara 100 Milyon TL Ödeme

Kocaelispor, futbolcu peşinat, prim ve maaş alacakları için bugün toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 17:58
Kulüp açıklaması ve ödemeye ilişkin detaylar

Futbolcu alacakları nedeniyle son günlerde gündeme gelen Kocaelispor, bugün oyuncularına toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, takımının mali haklarına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu. Son günlerde ödeme sıkıntılarıyla gündeme gelen yeşil-siyahlılar, hafta ortasında kulüp başkanı Recep Durul'un cuma gününe kadar taahhüt ettiği ödemeleri gerçekleştirdi.

Kulüp futbolcularına peşinat, prim ve maaş alacakları için toplam 100 milyon TL ödeme yaptı.

Kocaelispor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol takımımızın peşinat, maaş hakkedişlerine ve birikmiş prim alacaklarına istinaden toplam 100 milyon TL ödeme bugün itibariyle yapılmıştır."

KULÜP BAŞKANI RECEP DURUL

