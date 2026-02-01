Kocaelispor - Fenerbahçe: Hazırlıklar Tamam, Tayfur Ceza Sebebiyle Yok

Trendyol Süper Lig 20. haftasında Kocaelispor, yarın saat 20.00'de Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Hazırlıklar tamam; Tayfur Bingöl cezalı, 4 oyuncu kart sınırında.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 16:48
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 16:48
Kocaelispor’da Fenerbahçe maçı öncesi hazırlıklar tamam

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında yarın saat 20.00'de sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Kocaelispor’da hazırlıklar tamamlandı. Yeşil-siyahlılar, iç sahada gösterdikleri güçlü performansla dikkat çekiyor.

Kadrodaki gelişmeler ve ceza durumu

Sarı kart cezası nedeniyle Tayfur Bingöl bu mücadelede forma giyemeyecek. Buna ek olarak kaleci Aleksandar Jovanovic, Serdar Dursun, Karol Linetty ve Cafumana Show olmak üzere dört oyuncu kart sınırında bulunuyor; bu oyuncular yarın sarı kart görürse gelecek hafta oynanacak Kayserispor maçında cezalı duruma düşecek.

Hafta sonu takımla ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Mahamadou Susoho'nun kadroda yer alması bekleniyor. Sakatlıktan yeni çıkan Joseph Nonge Boende, Jovanovic ve Hrvoje Smolcic'in maç kadrosunda olup olmayacağı ise teknik heyetin kararına bağlı.

İç saha performansı

Kendi sahasında oynadığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Kocaelispor, bu sezon iç sahada oynadığı 10 maçın 8'inde yenilmedi. Toplam 19 maçta alınan 24 puanın 18'i sahada kazanıldı. Evindeki 10 maçta fileleri 10 kez havalandıran ekip, kalesinde ise 6 gol gördü ve bu 10 maçın 6'sında kalesini gole kapattı.

Kocaeli ekibinin iç sahada yediği gollerin dağılımı şöyle: üçü ayakla, ikisi kafa vuruşuyla, biri ise kendi kalesine atıldı. Ayrıca rakip gollerinin 4'ünü her iki devrenin son dakikalarında ve uzatma dakikalarında yedi. Evinde iki gol atabilen tek takım ise Trabzonspor oldu.

Gol zamanları ve istatistikler

İç sahada Kocaelispor, her iki devrenin ilk 15 dakikalarında gol bulamazken; 6 golünü son 15 dakikalarda, 4 golünü de ikinci 15 dakikalık dilimlerde kaydetti. Fenerbahçe ise deplasmanda attığı 23 golün 7'sini her iki yarının ilk 15 dakikasında atarken, deplasmanda yediği 9 golün sadece 1'ini son 15 dakikada kalesinde gördü.

Öne çıkan oyuncular ve geçmiş randevular

Kocaelispor’da gol yükünü çeken isim Bruno Petkovic olurken, Petkovic'in sezonun ilk yarısında Fenerbahçe'ye attığı gol de kayıtlarda yer alıyor. Takımda 5 golü bulunan Tayfur Bingöl yarın forma giyemeyecek. Fenerbahçe cephesinde ise Anderson Talisca 11 golle takımın en skorer ismi; Asensio 8, En-Nesyri ise 7 golle öne çıkan diğer oyuncular.

Kocaelispor, Fenerbahçe'yi kendi sahasında en son 1998 yılında 2-1 mağlup etti. İki takımın Kocaeli’deki son beraberliği ise 2001 yılında 3-3 sonuçlandı.

