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Kocaelispor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Iğdır FK ile yapacağı maça hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Taşdemir, takımdaki konsantrasyon eksikliğine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 01.05.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 01.05.2025 20:16
Kocaelispor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Iğdır FK Maçına Hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör İsmet Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi düzenlediği basın toplantısında, şampiyonluğu garantileyen futbolcularının son iki maçta sahadan yenilgiyle ayrıldığını hatırlattı. Takımdaki konsantrasyon eksikliğine vurgu yapan Taşdemir, "Böyle bir ligi geride bırakmanın mutluluğunu yaşıyoruz. İki haftamız kaldı. Sakatlar, eksikler, izin alanlar dışında elimizde kalan arkadaşlarımızla mücadelemizi sonuna kadar verip yeni sezon hazırlıklarına başlayacağız." dedi.

Alagöz Holding Iğdır FK Maçı Öncesi Değerlendirme

Alagöz Holding Iğdır FK'nın, teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetiminde son 10 maçta yenilmeyerek ivme kazandığını belirten Taşdemir, "Zor bir karşılaşma bizi bekliyor. Iğdır FK, iyi oynayan ve kadro derinliği yüksek bir takım." şeklinde konuştu.

Bir gazetecinin, takımda kalıp kalmayacağına ilişkin sorduğu soruya cevaben Taşdemir, "Maçlar biter, yönetimimizle oturup değerlendirme yaparız. Herkes kendi yolunu çizebilir. Önemli olan, Kocaelispor'un Süper Lig'e yükselmesidir. Atılacak adımlar bu doğrultuda olmalı." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Şirinsulhiye İlköğretim Okulu öğrencileri, tesisleri ziyaret ederek Taşdemir'e çiçek takdim etti ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. Basın toplantısı sona erdikten sonra, futbolcular ısınma hareketleri sonrası pas ve taktik çalışması yaptı.

Kocaelispor, Alagöz Holding Iğdır FK ile 4 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da Iğdır Şehir Stadı''nda karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı...

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, basın toplantısı düzenledi.

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı...

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluğu garantileyen Kocaelispor, 37. haftada deplasmanda karşılaşacağı Alagöz Holding Iğdır FK maçının hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör İsmet Taşdemir, Körfez Brunga Tesisleri'ndeki antrenman öncesi, basın toplantısı düzenledi.

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