Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti

Kocaelispor, Kaleci Jovanovic'in Transferini Gerçekleştirdi

Trendyol Süper Lig'in yeni temsilcisi Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic'in transferi için Partizan ile anlaşmaya vardığını duyurdu.

Transfer Sözleşmesi İmzalandı

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Aleksandar Jovanovic'in ekonomik ve tescil haklarını elinde bulunduran Sırbistan Futbol Federasyonuna tescilli FK Partizan ile kulübümüz arasında, futbolcunun kulübümüze nihai transferi hususunda transfer sözleşmesi imzalanmış olup, futbolcu Aleksandar Jovanovic ileri transfer görüşmeleri yapmak ve akabinde sağlık kontrolünden geçmek üzere şehrimize davet edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Aleksandar Jovanovic Kimdir?

32 yaşındaki kaleci, 2024-2025 sezonunda 46 maçta Partizan forması giydi. Tecrübeli eldivenin Kocaelispor'un kalesini güçlendirmesi bekleniyor.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.