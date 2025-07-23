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Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 Yıl Süreyle Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, Altınordu’dan genç kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 22:13
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 22:13
Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile 2+1 Yıl Süreyle Anlaşma Sağladı

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in dikkat çeken ekiplerinden biri olarak genç yetenekleri kadrosuna katmaya devam ediyor.

Son olarak, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Özel bir imza töreni ile kariyerinde önemli bir adım atan Öztaşdelen, Körfez Brunga Tesisleri'nde, kulüp başkanı Recep Durul'un katılımıyla sözleşmeyi imzaladı.

Geçtiğimiz sezon 20 Yaş Altı Elit Lig'de 3 maçta ay-yıldızlı formayı giyen genç file bekçisi, Kocaelispor'un geleceği için umut vaat ediyor.

Bu transfer, Kocaelispor'un genç oyunculara verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i (ortada) kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat...

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i (ortada) kadrosuna kattı.

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