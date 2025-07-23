Kocaelispor, Kaleci Serhat Öztaşdelen ile Anlaştı

Kocaelispor'dan Transfer Hamlesi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu'nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i kadrosuna kattı. Kulübün yaptığı yazılı açıklamada, genç file bekçisiyle 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Önemli Detaylar

Anlaşmanın içeriğinde, kaleci Öztaşdelen’in bir sonraki satışından Altınordu’ya yüzde 50 pay şartının yer aldığı kaydedildi. Bu durum, gelecekteki transferlerle ilgili önemli bir bilgilendirme sunuyor.

Kocaelispor, bu transferle birlikte takımın kaleyi güçlendirmeyi hedefliyor. Kulüp, genç ve yetenekli oyuncularla kadrosunu dinamik tutmayı amaçlıyor.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i (ortada) kadrosuna kattı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Altınordu’nun 2004 doğumlu milli kalecisi Serhat Öztaşdelen'i (ortada) kadrosuna kattı.