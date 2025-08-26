Kocaelispor, Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü — Selçuk İnan: 'Tek Amacımız Maçı Taraftarla Kazanmak'

Kocaelispor, Zecorner Kayserispor Hazırlıklarını Sürdürdü

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında sahasında karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçının hazırlıklarına Körfez Brunga Tesisleri'nde devam etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 haftada iyi oyun ve mücadeleye rağmen puan alamadıklarını belirterek özellikle taraftarın Fenerbahçe maçındaki desteğinden sonra üzüntülerinin arttığını söyledi.

İnan, Fenerbahçe maçında verdikleri mücadelenin karşılığını alamadıklarını, zorlu rakiplere karşı iyi mücadele ettiklerini ancak bunun kendisi için yeterli olmadığını kaydetti.

Selçuk İnan: "Artık rakiplerimizden üstün olma ve maç kazanma zamanı geldi. Önemli oyuncularımız var, eksiklerimiz de var ama bu saatten sonra olmayan ya da eksik oyuncuları konuşmanın bir anlamı yok. Hazırız, iyi çalışıyoruz. Tek amacımız, Kayserispor maçını taraftarlarımızla beraber kazanmak. Transferle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Şu an bir beklentim de talebim de yok."

Massadio Haidara

Sol bek oyuncusu Massadio Haidara, takımın mücadele gücünün yüksek olduğunu dile getirerek artık bunun skora yansıması gerektiğini söyledi. Taraftarın desteğinin kendileri için çok önemli olduğunu aktaran Haidara, "Maç kazanmak ve yenilgiyi bir alışkanlık haline getirmemek gerekiyor." dedi.

Tayfur Bingöl

Tayfur Bingöl, Süper Lig'de mücadele eden yeni bir takım olarak her geçen hafta daha iyiye gittiklerini belirtti. Takımla çalışmadan Fenerbahçe maçında forma şansı bulduğunu ifade eden Bingöl, şanssız bir mağlubiyet aldıklarını, daha çok çalışarak bu sonuçları telafi edeceklerini anlattı.

Bingöl, Kayserispor'a karşı galibiyeti hedeflediklerini aktardı ve "Her zaman bol gol girişiminde bulunan bir oyuncuyum. Bu sene de 10-15 gol civarı kendime bir hedef koydum. Belki daha fazlası olabilir, hedef koymakta sınır yok. Umarım Kocaelispor'u, camiayı en üst seviyeye taşırız." diyerek sözlerini tamamladı.

