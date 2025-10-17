Kocaelispor Konya'ya Gitti — Selçuk İnan: 'Konyaspor Yenilmeyecek Takım Değil'

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig 9. haftası için Konya'ya hareket etti. Teknik direktör Selçuk İnan, Konyaspor'un güçlü olduğunu ancak yenilmez olmadığını söyledi.

Yayın Tarihi: 17.10.2025 14:05
Güncelleme Tarihi: 17.10.2025 14:05
Selçuk İnan: "Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil"

Kocaelispor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında yarın deplasmanda Tümosan Konyaspor ile yapacağı maç için Konya'ya gitti.

Brunga Tesisleri'nde dün akşam yapılan idmanla hazırlıklarını tamamlayan yeşil-siyahlılar, saat 13.15'te İzmit Garı'ndan Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya hareket etti.

Teknik direktör Selçuk İnan, trene binmeden önce gazetecilere, farklı bir seyahat programı olduğunu belirterek, oyuncuların da YHT ile Konya'ya gitmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

İnan, yarın oynayacakları maçın çok önemli olduğunu vurgulayarak ligdeki son maçı kazandıklarını, bunu devam ettirmeleri gerektiğini kaydetti.

Galibiyete ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren İnan, "Bunu da yapabilecek güçteyiz. Konyaspor güçlü takım ama yenilmeyecek takım değil. Bunun üzerine çalıştık." diye konuştu.

Maç, yarın saat 14.30'da Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak. Mücadelede hakem Kadir Sağlam görev yapacak.

