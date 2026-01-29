Trabzon'da U23 Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda 2. Gün: İlk Sıkletlerin Şampiyonları

Trabzon'da devam eden U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde 60, 67, 77, 87 ve 97 kg kategorilerinde dereceye giren sporcular açıklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 19:23
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 19:23
Trabzon Ortahisar Beşirli Spor Salonu'nda devam eden U23 Grekoromen Güreş Türkiye Şampiyonası'nın ikinci gününde, ilk sıkletlerde dereceye giren sporcular netleşti.

Katılım ve atmosfer

Türkiye'nin dört bir yanından 69 kulüp ve 310 sporcu'nun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyonda genç güreşçiler finale giden yolda kıran kırana mücadele etti.

Madalya Kazananlar

60 Kilogram

1. Ahmet Ekrem Taşkınoğlu (Ankara TEİAŞ)
2. Kemal Sevgili (Kayseri Şeker)
3. Cihan Yaşar (Ankara Keçiören Belediyesi)
3. Ümit Altaş (Ankara ASKİ)

67 Kilogram

1. Azat Sarıyar (Ankara ASKİ)
2. Gökhan Dinçel (İstanbul BB)
3. Ömer Fatih Örel (Ankara Keçiören Belediyesi)
3. Ömer Altaş (Ankara TEİAŞ)

77 Kilogram

1. Cengizhan Dağ (Ankara ASKİ)
2. Yusuf Emirhan Tosun (Bursa BB)
3. Enes Aksakal (İzmir BB)
3. Onur Yurtada (İstanbul Bahçelievler)

87 Kilogram

1. Alperen Berber (Ankara ASKİ)
2. Muhammet Gavuz (Rize Çaykur)
3. Toygun Aktop (Ankara Keçiören Belediyesi)
3. Enis Kalender (Erzincan İl Özel)

97 Kilogram

1. Muhittin Emre Helvacı (İstanbul Bahçelievler)
2. Ahmet Eremekter (Ankara ASKİ)
3. Emir Ömer Bozbağ (Malatya Levent Kanyonu)
3. Alihan Bereket (İstanbul BB)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

