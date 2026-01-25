Joao Pereira: Avantajı Değerlendiremedik — Alanyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Joao Pereira: "Avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak hepsini yaptık" — Alanyaspor 1-1 Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig 19. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Joao Pereira takımının performansını değerlendirdi.

Pereira'nın değerlendirmesi

"Maça rakibimizin çok hızlı bir şekilde 10 kişi kalmasıyla başladık. Ancak bu avantajlı durumda yapmamamız gereken ne varsa takım olarak hepsini yaptık."

Pereira, bir kişi fazla oynarken takımın daha hızlı ve agresif olması gerektiğini vurguladı; ancak Alanyaspor'un aksine çok yavaş ve agresiflikten uzak bir oyun sergilediğini belirtti. Teknik adam, devre arasında oyuncularına hatalarını anlattığını ve oyunun temposunu yükseltmeleri gerektiğini söyledi.

"Bir kişi fazla oynadığınızda daha hızlı, daha agresif olmanız; daha fazla orta yapıp bire birde etkili olmanız gerekir. Biz ise tam tersine çok yavaş ve agresiflikten uzak bir oyun sergiledik. Siz oyunu bu kadar yavaşlattığınızda, rakibiniz de maçı çevirebileceğine inanmaya başlıyor. Devre arasında oyuncularıma neyi yanlış yaptıklarını açıkça anlattım. İlginçtir ki, 10’a 10 kaldığımız anlarda 11’e 10 olduğumuz süreden çok daha iyi bir performans sergiledik. İkinci yarıda Güven, Juan ve Joe ile net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Rize ise kendi hatamızdan kaynaklanan bir pozisyonu gole çevirdi. Futbolda bunlar olabiliyor. Yine de son ana kadar mücadeleyi bırakmadık, oyuna giren arkadaşlarımızın katkısıyla beraberliği yakaladık. Sonuçtan mutlu değilim ama bir puan bir puandır."

