Kocaelispor, Sırp Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti

Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Imza Töreninde Kulüp Başkanı da Bulundu

Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giymiştir.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.