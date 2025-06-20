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Kocaelispor, Sırp Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti

Kocaelispor, kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Transfer detayları kulübün sosyal medya hesabında paylaşıldı.

Yayın Tarihi: 20.06.2025 13:04
Güncelleme Tarihi: 20.06.2025 13:04
Kocaelispor, Sırp Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Transfer Etti

Kocaelispor, Kaleci Aleksandar Jovanovic'i Kadrosuna Kattı

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Büyük camiamıza hoş geldin Aleksandar Jovanovic. Kulübümüz, futbolcu Aleksandar Jovanovic ile 2 yıllık sözleşme imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

Imza Töreninde Kulüp Başkanı da Bulundu

Açıklamada, imza törenine kulüp başkanı Recep Durul'un da katıldığı bildirildi. 32 yaşındaki tecrübeli kaleci, 2024-2025 sezonunda Partizan formasını 46 maçta giymiştir.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile...

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic (ortada) ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. İmza törenine kulüp başkanı Recep Durul (sağda) da katıldı.

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