Kocaelispor’un 16 Yıl Sonra Süper Lig Heyecanı

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Futbol tarihindeki az sayıda geri dönüş hikayelerinden birine imza atan yeşil-siyahlı camia, müzesinde 2 Türkiye Kupası bulundurarak geçmişine olan bağını güçlendiriyor.

Taraftarlarıyla birlikte bu önemli anı bekleyen Kocaelispor, yeni sezonun ilk karşılaşmasını 11 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Takımın basın sözcüsü Kadir Genç, Süper Lig’e dönüşleri ile ilgili, "Takımımıza güveniyoruz. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, şu ana kadar 9 oyuncu transfer etti. Genç, teknik direktör Selçuk İnan’ın raporu doğrultusunda 4 yeni transfer daha yapmayı planladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Stoper, orta saha ve kanat mevkilerine takviye yapacağız. Pazartesi gününe kadar 1-2 transferi açıklamayı öngörüyoruz."

Hazırlık maçlarındaki performanslarına dikkat çeken Genç, takımın iyi bir form sergilediğini ve teknik heyet ile taraftan olumlu geri dönüşler aldıklarını açıkladı. Kocaelispor’un Avrupa hedefi ile başladığını vurgulayan Genç, "Geçmişinde 2 Türkiye Kupası olan Kocaelispor, Süper Lig'de bir korkulu rüya olmaya devam edecek. Bu dönemde de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlk maçlarının Trabzonspor ile olmasının önemine değinen Genç, "Onlar da yeni kurulan bir takım. Temennimiz, bu maçtan puan ya da puanlarla dönmek. İlk maçımızı kazasız atlatıp, şehrimize mutlu dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

