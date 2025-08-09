DOLAR
40,66 -0,02%
EURO
47,36 0,02%
ALTIN
4.443,86 -0,08%
BITCOIN
4.751.524,75 -0,04%

Kocaelispor’un 16 Yıl Sonra Süper Lig Heyecanı

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra Süper Lig'de mücadele edecek. Takım, yeni sezona umutla başlıyor.

Yayın Tarihi: 09.08.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2025 11:30
Kocaelispor’un 16 Yıl Sonra Süper Lig Heyecanı

Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele etmenin heyecanını yaşıyor. Futbol tarihindeki az sayıda geri dönüş hikayelerinden birine imza atan yeşil-siyahlı camia, müzesinde 2 Türkiye Kupası bulundurarak geçmişine olan bağını güçlendiriyor.

Taraftarlarıyla birlikte bu önemli anı bekleyen Kocaelispor, yeni sezonun ilk karşılaşmasını 11 Ağustos Pazartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Takımın basın sözcüsü Kadir Genç, Süper Lig’e dönüşleri ile ilgili, "Takımımıza güveniyoruz. İyi bir kadro kurduğumuzu düşünüyoruz" açıklamasında bulundu.

Transfer çalışmalarına hız veren Kocaelispor, şu ana kadar 9 oyuncu transfer etti. Genç, teknik direktör Selçuk İnan’ın raporu doğrultusunda 4 yeni transfer daha yapmayı planladıklarını belirterek, sözlerine şöyle devam etti: "Stoper, orta saha ve kanat mevkilerine takviye yapacağız. Pazartesi gününe kadar 1-2 transferi açıklamayı öngörüyoruz."

Hazırlık maçlarındaki performanslarına dikkat çeken Genç, takımın iyi bir form sergilediğini ve teknik heyet ile taraftan olumlu geri dönüşler aldıklarını açıkladı. Kocaelispor’un Avrupa hedefi ile başladığını vurgulayan Genç, "Geçmişinde 2 Türkiye Kupası olan Kocaelispor, Süper Lig'de bir korkulu rüya olmaya devam edecek. Bu dönemde de başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.

İlk maçlarının Trabzonspor ile olmasının önemine değinen Genç, "Onlar da yeni kurulan bir takım. Temennimiz, bu maçtan puan ya da puanlarla dönmek. İlk maçımızı kazasız atlatıp, şehrimize mutlu dönmek istiyoruz" şeklinde konuştu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak. Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği...

Türk futbolunun köklü kulüplerinden Kocaelispor, 16 yıl aradan sonra yeniden mücadele edeceği Süper Lig'de başarı kovalayacak. Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Yusuf Eren Yıldırım: Yenilmez Kick Boksçu Nakavt Oranı Yüzde 89!
2
Eylüllü Yetenek: Şampiyon Boksör Kerem Gürgen'in Kızı Eylüll Gürgen Boks Yoldaşlığında
3
Adana Demirspor, Sivasspor ile Zorlu Deplasmana Çıkıyor
4
Kocaelispor’un 16 Yıl Sonra Süper Lig Heyecanı
5
Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Türkiye Karate Premier Ligi Müsabakalarını İzledi
6
Para Tekvando Milli Takımı Dünya Şampiyonası Hazırlıklarına Başladı

Resmi Gazete'de KOBİ Limitlerinde Yüzde 100 Artış Onayı!

Kiracılara Yargıtay'dan Gizli Hakkaniyet İndirimi Müjdesi

Siirt'te Yeni Hibe Desteği: 8.6 Milyon TL İle Tarım ve Hayvancılıkta Devrim

Gebze'den Müjde! 10.000 TL Burs Başvuruları Başlıyor

Balon Balığı Avına Ödeme Artışı: 35 TL

ŞOK'ta 2.000 TL Düşecek! Tatilde çocuklar şenlenecek

İzmir'de Yaz Boyu Su Kesintileri Başlıyor: Planlanan Program Açıklandı

Pazar Yerlerinde Nakit Problemi Çözülüyor: Kredi Kartı Kullanımı Başlıyor

Kademeli Emeklilik Düzenlemesi İçin Geri Sayım Başladı

Milyonlarca Aileyi Sevindiren Destek Paketi: 0-6 Yaş için PTT'den Karşılıksız Ödeme

Ağustos sonu mutlaka başvurun! 81 il için kırtasiye desteği e-Devlet'ten yapılacak

Motorin Fiyatlarına Sürpriz İndirim: Yeni Tarifeler Açıklandı