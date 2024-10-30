Kocaelispor'un Süper Lig Hedefi: 78 Puan

Kocaelispor'un Süper Lig Hedefi

Kocaelispor'un Kulüp Başkanı Recep Durul, takımın bu sezon Trendyol 1. Lig'deki mücadeleleri ve hedefleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig’e Çıkış Hesapları

Başkan Durul, sezon sonuna kadar 78 puan hedeflediklerini ve bu puanın Süper Lig'e çıkmaları için yeterli olacağını ifade etti. Sekapark'taki bir restoranda düzenlediği basın toplantısında, "78 puan bizi Süper Lig'e çıkartacak gözüküyor. Rekabet ortamında 2.1 garanti puan çıkabiliyor ama 2 puan ortalaması da mümkün." diyerek ligdeki hedeflerine dair umutlu mesajlar verdi.

Transfer Stratejisi

Durul, transfer dönemine Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam ile başlamalarının önemine de vurgu yaptı. "Hocamız futbolun patronuysa, yetkinin de onda olması gerekiyor," diyerek, yapılan transferlerin hocanın onayı ile yapıldığını belirtti. Ayrıca, %75 gibi bir başarı oranına ulaştıklarını ifade etti.

Mali Durum ve Destek Arayışları

Kocaelispor’un mevcut zor mali koşullarına da değinen Durul, "Bugün 600 milyonluk bütçe belirlerken, firmalardan destek bulmak zor. Kocaelispor’a kaynak yaratmak adına büyük bir çalışma var." dedi. Futbolculara bu hafta içerisinde ödeme yapacaklarını da sözlerine ekledi.

Yeni Tesis Yatırımları

Durul, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Körfez ilçesine yapacağı tesis hakkında da bilgi verdi. Yapımın önümüzdeki mart ayında başlayabileceğini belirtti. Bu yeni tesisin 6 ya da 7 sahaya sahip olacağı bildirildi.