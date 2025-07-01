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Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Kocaelispor, Düzce'deki Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 01.07.2025 20:13
Güncelleme Tarihi: 01.07.2025 20:13
Kocaelispor, Yeni Sezon Hazırlıklarına Düzce'de Devam Ediyor

Kocaelispor, Yeni Sezon İçin Çift İdmanla Hazırlanıyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil-siyahlı futbolcular, günü çift idmanla tamamladı.

İdman Programı

Teknik direktör Selçuk İnan yönetimindeki futbolcular, sabah ve akşam saatlerinde antrenman yaparak kondisyonlarını artırıyor. Antrenmanlar, ısınma hareketleriyle başlayarak top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmalarıyla devam ediyor.

Takım, yoğun tempolarıyla yeni sezona hazırlıklarını sürdürerek, lige iyi bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden...

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, günü çift idmanla tamamladı.

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden...

Topuk Yaylası'nda yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, günü çift idmanla tamamladı.

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