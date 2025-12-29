Kocasinan Şimşekspor 2-0 Malatyaspor | BAL 2. Grup 12. Hafta
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 12. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, sahasında Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.
Maç Bilgileri
Stat: Sümer
Hakemler: Ahmet Yetişir, Elçin Kaba, Ekin Demirkol
Goller
Sinan Özkan (dk. 35) — Eren Torbalı (dk. 43) (Kocasinan Şimşekspor)
Kadrolar
Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Erkan Kapar, Talha Özyürek, Mert Dinç, Ethem Pülgir, Göktuğ Yayla, Fatih Atik, Eray Akyol, Arda Dutar, Sinan Özkan, Eren Torbalı
Malatyaspor: Ogün Karakaya, Osman Can Çötür, Hamza Alper, Mehmet Akduman, Furkan Yıldırım, Metin Saka, Abdülvahap Kaya, Fatih Gürden, Ömürcan Karaca, Alper Aldemir, Berat Kaya
