Kocasinan Şimşekspor 2-0 Malatyaspor | BAL 2. Grup 12. Hafta

Kocasinan Şimşekspor, BAL 2. Grup 12. haftada Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti; goller Sinan Özkan ve Eren Torbalı'dan geldi.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 10:26
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 10:26
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup 12. hafta maçında Kocasinan Şimşekspor, sahasında Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti.

Maç Bilgileri

Stat: Sümer

Hakemler: Ahmet Yetişir, Elçin Kaba, Ekin Demirkol

Goller

Sinan Özkan (dk. 35) — Eren Torbalı (dk. 43) (Kocasinan Şimşekspor)

Kadrolar

Kocasinan Şimşekspor: Sadettin Kahraman, Erkan Kapar, Talha Özyürek, Mert Dinç, Ethem Pülgir, Göktuğ Yayla, Fatih Atik, Eray Akyol, Arda Dutar, Sinan Özkan, Eren Torbalı

Malatyaspor: Ogün Karakaya, Osman Can Çötür, Hamza Alper, Mehmet Akduman, Furkan Yıldırım, Metin Saka, Abdülvahap Kaya, Fatih Gürden, Ömürcan Karaca, Alper Aldemir, Berat Kaya

BÖLGESEL AMATÖR LİG (BAL) 2. GRUP 12. HAFTA MAÇINDA KOCASİNAN ŞİMŞEKSPOR, SAHASINDA MALATYASPOR'U 2-0 MAĞLUP ETTİ

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

