Kocasinan Şimşekspor 2-1 Yenildi — Onikişubatspor Galip

BAL 2. Grup'ta Kocasinan Şimşekspor, Batıpark Adem Şahan sahasında Onikişubatspor'a 2-1 mağlup olarak 5. haftayı puansız kapattı.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 10:40
BAL 2. Grup mücadelesinde sarı siyahlılar deplasmandan puansız döndü

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda karşılaştığı Onikişubatspor karşısında 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşma Batıpark Adem Şahan futbol sahası'nda oynandı. Ev sahibi ekibin gollerini Eren Demiray kaydederken, Kocasinan Şimşekspor'un sayısını Hüseyin Barış Temizyürek ile bulduğu gole rağmen galibiyete uzanamadı.

Bu sonuçla sarı siyahlılar 5. haftayı puansız kapattı.

