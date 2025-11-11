Kocasinan Şimşekspor 2-1 Yenildi — Onikişubatspor Galip
BAL 2. Grup mücadelesinde sarı siyahlılar deplasmandan puansız döndü
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, deplasmanda karşılaştığı Onikişubatspor karşısında 2-1 mağlup oldu.
Karşılaşma Batıpark Adem Şahan futbol sahası'nda oynandı. Ev sahibi ekibin gollerini Eren Demiray kaydederken, Kocasinan Şimşekspor'un sayısını Hüseyin Barış Temizyürek ile bulduğu gole rağmen galibiyete uzanamadı.
Bu sonuçla sarı siyahlılar 5. haftayı puansız kapattı.
