Kokoskov: Türkiye-Sırbistan'ı Sırbistan kazanacak

EuroBasket 2025 öncesi Anadolu Efes başantrenöründen net değerlendirme

Anadolu Efes Basketbol Takımı'nın Sırp başantrenörü Igor Kokoskov, EuroBasket 2025 kapsamında yarın oynanacak A Grubu maçında Türkiye karşısında Sırbistan'ın galip geleceğine inandığını açıkladı.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kokoskov, maç öncesi değerlendirmesinde, "Türkiye-Sırbistan maçını Sırbistan'ın kazanacağını düşünüyorum. Alperen Şengün-Nikola Jokic mücadelesinden Jokic'in üstün çıkacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Kokoskov, Jokic ile Şengün arasındaki farkı tecrübe üzerinden değerlendirdi: "Jokic, Şengün'den daha tecrübeli. İki oyuncu arasında yaklaşık 6-7 yaş ve tecrübe farkı var. Aynı tecrübeye sahip olduklarında Şengün, daha iyi bir noktaya gelebilir. Ama an itibarıyla Jokic, bu mücadeleden üstün çıkacaktır."

Turnuvada her iki ekip için de olumlu beklentileri olduğuna dikkat çeken Kokoskov, "Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda yarından sonra Sırbistan ve Türkiye'nin üst turlarda tekrar karşı karşıya geleceğini öngörüyorum." dedi.

Ercan Osmani ve Anadolu Efes'in oyun anlayışı

Anadolu Efesli oyuncu Ercan Osmani hakkında da görüş bildiren Kokoskov, "Çok atletik ve yetenekli bir oyuncu. Ercan Osmani'nin Avrupa Şampiyonası'ndaki smacı, Türkiye Basketbol Federasyonunun bir posteri olacaktır. Onunla daha hızlı oynayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Efes'te uygulanacak oyun hakkında da konuşan Kokoskov, "Takımıma ofansif oynatmayı seviyorum ama defans da yapmak zorundayız. Düşük skorlu oyunlar da olabiliyor. NBA'de son 1 dakikaya 10 sayı farkla girsek bile daha çok uzun zaman var deriz. Ama, Avrupa'da böyle bir durumda artık maç bitti diye düşünülüyor." şeklinde yorum yaptı.

Kokoskov, Anadolu Efes'in uluslararası bilinirliğine de vurgu yaparak, "NBA'deki herkes Anadolu Efes'i bilir. Dünya çapında önemli bir kulüp." ifadelerini kullandı.