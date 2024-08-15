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Konya'da FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası Başladı

FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da ve 20 ülkenin katılımıyla başlıyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 15:14
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 15:14
Konya'da FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası Başladı

FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası Konya'da Başladı

Konuya dair detaylar: FIBA Kadınlar 16 Yaş Altı B Kategorisi Avrupa Basketbol Şampiyonası, Konya'da büyük bir heyecanla başladı. 24 Ağustos’a kadar sürecek olan organizasyonda, basketbolseverler için girişler ücretsiz.

Şampiyona Detayları

Türkiye, 20 ülkenin katıldığı bu önemli organizasyona ev sahipliği yaparken, açılış karşılaşmaları arasında İsviçre ile Portekiz ve Estonya ile Litvanya mücadele etti.

Gruplar ve Takımlar

Karatay Spor ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen şampiyona, 5 takımdan oluşan 4 grup ile düzenleniyor:

A Grubu: Danimarka, İsviçre, Romanya, Norveç, Portekiz
B Grubu: Büyük Britanya, Estonya, İzlanda, Bosna Hersek, Litvanya
C Grubu: Slovakya, Kosova, Ukrayna, İrlanda, Türkiye
D Grubu: Bulgaristan, Lüksemburg, Hollanda, Avusturya, Çekya

Şampiyonanın ilerleyen günlerinde heyecan dolu karşılaşmaların yaşanacağı bekleniyor.

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