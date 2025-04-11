Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Açılış Seremonisi Gerçekleşti

Konya'da Sualtı Hokeyi Türkiye Şampiyonası Açılışı Yapıldı

Konya, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor. Şampiyonanın açılış seremonisi, Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi.

Bu yılki organizasyona, 19 kulüpten 16 kadın ve 27 erkek takımı katılacak. Toplam 455 sporcu mücadele edecek ve etkinlik 13 Nisan Pazar günü sona erecek.

Şampiyonaya Ev Sahipliği Yapmaktan Gurur Duyuyoruz

Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, şampiyonaya ev sahipliği yaptıkları için duydukları mutluluğu ifade etti. Öztürk, "İnşallah güzel bir organizasyon geçer. Sporcularımıza başarılar diliyorum. Dostane ve güzel bir organizasyon olmasını temenni ediyorum. Federasyonumuza ve yönetimine bu organizasyonu şehrimize verdiğinden dolayı da teşekkürlerimizi sunuyoruz," dedi.

Bu önemli etkinlik, sporcuların yeteneklerini sergilemesi ve yeni yeteneklerin keşfedilmesi için büyük bir fırsat sunuyor.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 19 kulüpten 16 kadın ve 27 erkek takımı mücadele edecek.

Konya'da, milli takım seçmeleri için düzenlenen Sualtı Hokeyi 24 Yaş Altı ve 17 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nın açılış seremonisi yapıldı. Konya Kapalı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen şampiyonada 19 kulüpten 16 kadın ve 27 erkek takımı mücadele edecek.