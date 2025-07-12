Konya'da Uyuşturucuyla Mücadele Günü kapsamında Muaythai Şampiyonası sona erdi

Yeşilay'ın öncülüğünde, Uyuşturucuyla Mücadele Günü kapsamında düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, Konya'nın Ereğli Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen kupa töreniyle sona erdi.

Türkiye Muaythai Federasyonu Konya İl Temsilciliği tarafından 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu önemli organizasyona, 58'i erkek toplamda 97 sporcu katıldı. Konya, Antalya, Niğde ve Karaman illerinden gelen sporcular, 10 Temmuz'dan itibaren kıyasıya mücadele etti.

Şampiyonada başarılı olan sporculara ödüllerinin verilmesiyle birlikte, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk, etkinliğe katkı sağlayan herkese teşekkür etti. Müdür Öztürk, "Sporcularımız hem kendilerini geliştiriyor hem de yarışma fırsatı buluyor. Uluslararası arenada ülkemizi temsil etmek için kendilerini geliştiriyorlar. Yeşilay'ın bu organizasyondaki rolü de oldukça değerli. Farklı şehirlerden gelen sporcuların kaynaşması önemlidir," dedi.

Etkinlikte ayrıca, Konya Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) Sosyal Hizmet Uzmanı Betül Palta da bir sunum gerçekleştirdi. Palta, bağımlılıkla mücadelede bireysel desteğin önemini, YEDAM'ın sunduğu ücretsiz psikolojik ve sosyal danışmanlık hizmetlerini ve toplumda farkındalık oluşturmanın yollarını anlattı.

Bu etkinlik sayesinde sporun birleştirici ve iyileştirici gücü ön plana çıkarken, katılımcılar sosyal duyarlılık mesajları da vererek mücadele ruhunu sahaya yansıttı.

Yeşilay'ın öncülüğünde Uyuşturucuyla Mücadele Günü'ne dolayısıyla Konya'da düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, kupa töreniyle son buldu.

Yeşilay'ın öncülüğünde Uyuşturucuyla Mücadele Günü'ne dolayısıyla Konya'da düzenlenen İller Arası Muaythai Şampiyonası, kupa töreniyle son buldu.